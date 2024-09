Galaxus investiert weiter ins Europageschäft

Zürich – Der Online-Händler Galaxus investiert weiter ins Wachstum des deutschen Tochterunternehmens Galaxus Deutschland. Die Finanzierung der Auslandexpansion ist bis 2029 gesichert.

Galaxus wird auch in Zukunft im ausländischen Onlinehandel aktiv sein. Die Migros-Gruppe, Mehrheitseigentümerin des grössten Schweizer Onlinehändlers, hat das entsprechende Budget für vier Jahre genehmigt. Mit den zugesprochenen Finanzmitteln will Galaxus das bestehende Europageschäft gezielt ausbauen und die damit verbundenen Chancen nutzen, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt.

Die Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bundes hatte im Frühjahr 2024 alle strategischen Geschäftsfelder der Gruppe auf den Prüfstand gestellt – so auch die europäische Expansion von Galaxus. Die Analyse der Strategie habe nun gezeigt, dass die gezielte Weiterentwicklung des Onlinegeschäfts im europäischen Markt erfolgversprechend sei, so Galaxus. Das grosse Wachstumspotenzial sowie die damit verbundenen Synergieeffekte seien wichtig, um auch den Schweizer Kundinnen und Kunden langfristig ein umfangreiches Sortiment und attraktive Preise zu bieten.

Galaxus Deutschland wächst

Galaxus Deutschland wurde im November 2018 aus der Taufe gehoben. Bisher haben 2,5 Millionen Kundinnen und Kunden den Weg zu Galaxus gefunden, der Umsatz in Deutschland lag für 2023 bei 286 Millionen Euro. Der Onlinehändler beschäftigt mittlerweile in Deutschland mehr als 200 Angestellte an vier Standorten. (mc/pg)