Gaudenz Flury übernimmt die Leitung von «SRF Meteo»

Zürich – Thomas Bucheli geht Mitte 2026 in Pension. Nun hat SRF seine Nachfolge bestimmt: Gaudenz Flury übernimmt im kommenden Jahr die Leitung von «SRF Meteo». Mit Felix Blumer tritt zudem ein weiteres Teammitglied in den Ruhestand. Seine letzte Sendung hat Blumer bereits am kommenden Freitag im Radio.

Der langjährige Leiter von «SRF Meteo», Thomas Bucheli, geht im kommenden Jahr nach über 30 Jahren im Dienst von SRF in Pension. Seine Nachfolge übernimmt per Mitte 2026 Gaudenz Flury. Der in Davos aufgewachsene Flury arbeitet seit Sommer 2012 bei «SRF Meteo». Zuvor war er kurz für das Institut für Schnee- und Lawinenforschung sowie einige Jahre bei Meteo Schweiz tätig. Flury studierte Geografie mit Vertiefung in Klimatologie und Atmosphärenphysik an der Universität Zürich.

Thomas Bucheli ist seit 1992 für SRF tätig. 1995 übernahm er die Leitung von «SRF Meteo». Vor seiner Zeit bei SRF arbeitete der schweizweit bekannte Meteorologe während sechs Jahren beim Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie sowie ein Jahr bei Meteomedia AG. Wann Bucheli seine letzte Sendung moderieren wird, steht aktuell noch nicht fest.

Felix Blumers letzte Sendung am kommenden Freitag

Neben Bucheli tritt mit Felix Blumer ein weiterer Mitarbeiter aus dem «Meteo»-Team in den Ruhestand. Der promovierte Naturwissenschaftler Blumer ist seit 2004 bei «SRF Meteo». Zuvor war er als Informationschef bei der Nationalen Alarmzentrale tätig. Seine letzte Sendung moderiert Blumer bereits am kommenden Freitag, 31. Oktober 2025, zwischen 05.30 Uhr und 09.40 Uhr auf den Radiosendern SRF 1, SRF 3 und SRF Musikwelle. (mc/pg)