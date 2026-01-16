SRF mit Marktanteil im TV von 33,4 Prozent

Bern – Schweizer Radio und Fernsehen hat 2025 mit einem Marktanteil von 33,4 Prozent den zweithöchsten Wert seit der Einführung einer neuen Messmethode im Jahr 2013 erreicht. Positiv auf die hohen Zahlen wirkte sich das ereignisreiche Jahr unter anderem mit dem Bergsturz in Blatten VS und den US-Zöllen aus.

In der publikumsstärksten Sendezeit zwischen 19.00 und 22.30 Uhr sei bei den drei Sendern SRF 1, SRF zwei und SRF info mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 42,1 Prozent gar ein neuer Höchstwert registriert worden, teilte Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) am Freitag mit. Total habe SRF mit seinem TV-Programm pro Woche im Durchschnitt 3,6 Millionen Personen oder zwei Drittel der fernsehschauenen Deutschschweizer Bevölkerung erreicht.

Der Bergsturz im Wallis sorgte wenig überraschend für die meistgesehene Informationssendung des Jahres. 878’000 Zuschauende verfolgten am 28. Mai 2025 die Hauptausgabe der «Tagesschau», wie in den Zahlen von SRF herauszulesen ist.

An die meistgesehene «Tagesschau» seit der Umstellung der Messmethode kam die Ausgabe mit der Naturkatastrophe aber nicht heran. Am 19. März 2020 nach dem Lockdown während der Corona-Pandemie sahen fast 1,5 Millionen Menschen zu, wie es in der «ewigen Hitliste» von SRF steht.

Der Amtsantritt von Donald Trump, dessen Zölle sowie der Tod von Papst Franziskus oder die Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine waren mitverantwortlich für das nach Marktanteilen erfolgreiche SRF-Jahr im Bereich Information. Gemäss eigenen Angaben wies die «Tagesschau» 2025 mit einem Marktanteil von 53,0 Prozent die höchsten Werte ausserhalb der Pandemiejahre 2020 und 2021 aus.

Publikumsrenner Lauberhornabfahrt

Für die höchsten Einschaltquoten des Jahres sorgte einmal mehr der Sport. Die publikumsstärkste Sendung des Jahres 2025 mit durchschnittlich 965’000 Zuschauenden war nach SRF-Angaben die Lauberhornabfahrt der Skirennfahrer am 18. Januar. Knapp dahinter folgte der Final der Eishockey-WM zwischen der Schweiz und den USA mit 943’000 Zuschauenden.

An die Topwerte in der Hitliste kamen die beiden erfolgreichsten Live-Sendungen des Jahres nicht heran. Die meistgesehene Sendung seit 2013 bleibt das WM-Spiel der Schweizer Fussballer gegen Brasilien im Jahr 2018 mit 1,618 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Gute Zahlen im letzten Jahr lieferte auch die Frauen-EM der Fussballerinnen in der Schweiz. Das meistgesehene Spiel an diesem Anlass war gemäss SRF aber nicht eines mit Schweizer Beteiligung, sondern der Final zwischen England und Spanien mit 889’000 Personen, die durchschnittlich auf SRF live einschalteten. (awp/mc/pg)