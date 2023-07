Gemeinsam mehr Wirkung erzeugen – Swiss Green Economy Symposium

Winterthur – Zweieinhalb Tage, 2’000 motivierte Teilnehmende, 250 hochkarätige Referenten, zwei Hauptprogramme, 16 Innovationsforen und neu vier Firmenbesuche vor Ort: Vom 5. bis 7. September 2023 findet in Winterthur das 11. Swiss Green Economy Symposium statt. Es ist die umfassendste Konferenz zu Wirtschaft und Nachhaltigkeit in der Schweiz.

In diesem Jahr konzentriert sich das SGES auf die entscheidende Frage: Wie können wir durch eine verbesserte Zusammenarbeit noch schneller und effektiver nachhaltige Ergebnisse erzielen?

Das Swiss Green Economy Symposium zeigt seit 2013 an konkreten Beispielen, wie die Zusammenarbeit von Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und NGOs zu mehr Wohlstand, zum Schutz der Umwelt und zu einem friedlicheren Zusammenleben beitragen kann. Lösungen werden diskutiert und Erfolgsrezepte geteilt. Das Symposium inspiriert seine Teilnehmenden – Entscheider, Umsetzer und Innovatoren – zu konkretem Handeln.

Das Motto des Swiss Green Economy Symposiums 2023 lautet: «Gemeinsam mehr Wirkung erzeugen». Wie können wir unsere Ziele gemeinsam erreichen? Das Swiss Green Economy Symposium bietet eine einzigartig umfassende Plattform, um diese Fragen zu diskutieren, Ideen auszutauschen und Partnerschaften zu fördern.

Das SGES startet bereits am Nachmittag des Dienstags, 5. September, mit dem neuen Modul SGEXperience (Firmenbesuche). Die Unternehmen Burckhardt Compression, Stadler Rail, WinGD und Zimmer Biomet öffnen ihre Türen für die Teilnehmenden und präsentieren ihre Bemühungen für eine nachhaltigere Zukunft.

Am Mittwoch, den 6. September, werden nach einer Videobotschaft von Bundesrat Albert Rösti in Keynotes und Podiumsdiskussionen folgende wichtige Fragen diskutiert: Wie können Daten und Technologien zur Förderung der Nachhaltigkeit beitragen? Wie können wir gleichzeitig Energieversorgungssicherheit und Netto-Null erreichen? Welche Fortschritte bringen innovative Partnerschaften? Am Nachmittag werden in acht Fachkonferenzen (Innovationsforen) zentrale Nachhaltigkeitsthemen vertieft und diskutiert, z.B. Patente und nachhaltige Innovationen, nachhaltige urbane Logistik und Kreislaufwirtschaft bei Batterien.

Am Donnerstag, den 7. September, werden im Hauptprogramm hochkarätige Fachexperten folgende Themen diskutieren: Wie erreichen wir eine umfassend nachhaltige Landwirtschaft? Wie werden wir uns zukünftig gesund und nachhaltig ernähren? Wie bringen wir die Kreislaufwirtschaft und die Dekarbonisierung voran? Nationalratspräsident Martin Candinas wird das Engagement der Teilnehmenden mit einem Grusswort ehren. Am Nachmittag werden in acht Innovationsforen wiederum brennende Nachhaltigkeitsthemen vertieft diskutiert. Beispiele hierfür sind: Wie kommen wir zur radikalen Innovation für die Kreislaufwirtschaft in Städten und Gemeinden? Wie können wir die Abfallflut im Gesundheitswesen reduzieren? Wie können wir den Llimaschutz konkret und wirtschaftlich vorantreiben?

Der dritte Tag des Swiss Green Economy Symposiums wird wie bereits am Mittwoch mit einem Networking-Apéro ab 17 Uhr ausklingen, begleitet von feiner Livemusik. Denn mit Lebensfreude können wir uns viel besser für Nachhaltigkeit engagieren. (SGES/mc/hfu)

Programm https://sges.ch/programm-2023/