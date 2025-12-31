Georg Fischer schliesst Verkauf der Eisengiesserei in Leipzig ab

Schaffhausen – Der Industriekonzern Georg Fischer (GF) hat den früher angekündigten Verkauf seines Eisengusswerks in Leipzig abgeschlossen. Das Werk geht wie bereits früher mitgeteilt für 45 Millionen Euro an die kanadische Linamar Corp.

Die Veräusserung erfolgt mit Wirkung zum Ende des Tages am (heutigen) 31. Dezember, teilte GF in einem Communiqué mit. Die Giesserei beschäftigt 300 Mitarbeitende und ist auf grossformatige Komponenten für Off-Highway-Fahrzeuge spezialisiert.

Der Abschluss stelle einen der letzten Schritte in der Transformation von GF zu einem reinen Flow-Solutions-Unternehmen dar, erklärte das Unternehmen weiter. (awp/mc/ps)