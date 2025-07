Georg Fischer steigert Gewinn dank Verkauf von Machining Solutions

Schaffhausen – Georg Fischer (GF) hat im ersten Halbjahr 2025 im verbleibenden Stammgeschäft Flow Solutions etwas weniger Umatz erzielt. Auch der Betriebsgewinn ging dabei leicht zurück. Wegen des Verkaufs der Sparte Machining Solutions resultierte ein einmaliger Buchgewinn.

Der konsolidierte Umsatz des Konzerns insgesamt sank in den ersten sechs Monaten des Jahres um 6,3 Prozent auf 2,25 Milliarden Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz des Flow Solutions-Geschäft, auf das sich Georg Fischer in Zukunft fokussieren will, reduzierte sich um 3 Prozent auf 1,51 Milliarden Franken, blieb organisch gesehen hingegen stabil. Der Auftragseingang stieg hingegen organisch um 5 Prozent auf 1,51 Milliarden.

Wegen des Verkaufs der Sparte Machining Solutions sind die Gewinnziffern nur sehr bedingt mit dem Vorjahr vergleichbar. Auf vergleichbarer Basis ist das operative Ergebnis (EBIT) mit 164 Millionen Franken klar tiefer als im Vorjahr. Das Ergebnis sei durch eine verhaltene Nachfrage gedämpft worden, vor allem bei den Bereichen Casting Solutions und Machining Solutions, sowie durch einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit strategischen Initiativen.

Der Reingewinn erhöhte sich auf 160 Millionen Franken von 97 Millionen Franken im Vorjahr markant. Dabei half indes der Buchgewinn aus dem Verkauf von Machining in Höhe von 140 Millionen Franken.

Der Verkauf der Sparte Machining Solutions ist also über die Bühne. Der Transformationsprozess des Technologiekonzerns sei allerdings weiterhin in vollem Gange, hiess es. Bei der im Mai angekündigten Akquisition der VAG-Gruppe wird der Transaktionsabschluss in der zweiten Jahreshälfte erwartet.

Verkauf Casting «weit fortgeschritten»

Auch der Bereich Casting Solutions soll bekanntlich abgestossen werden. Hier sei der Devestitionsprozess indessen «weit fortgeschritten».

Für das Gesamtjahr 2025 bestätigt der Technologiekonzern die Prognose. Georg Fischer erwartet weiterhin ein flaches bis niedrig einstellendes organisches Wachstum sowie eine um Sondereffekte bereinigte EBIT-Marge von 10,5 bis 12,5 Prozent. Die Zielsetzung gilt ausschliesslich für das künftige Kerngeschäft des Unternehmens Water & Flow Solutions. (awp/mc/ps)