Werkstoff 1.4542 (17-4PH): Lieferant und Distributor für die Schweizer Industrie

Esslingen am Neckar – Die Wirtschaftlichkeit eines Bauteils hängt massgeblich vom verwendeten Material ab. Insbesondere dort, wo nur enge Toleranzen vorhanden sind und gleichzeitig hohe mechanische Anforderungen erfüllt werden müssen, wird die Auswahl des Werkstoffs zu einem zentralen Faktor.

Der Werkstoff 1.4542, der international auch als 17-4PH bekannt ist, verbindet eine sehr gute mechanische Belastbarkeit mit Korrosionsbeständigkeit und ist damit für viele präzise Anwendungen eine verlässliche Wahl.

Relevanz für präzise Fertigung

Gerade in der Schweiz ist 1.4542 kein Nischenwerkstoff. Er passt zu Branchen, in denen kleine Bauteile grosse Anforderungen erfüllen müssen. Für viele Einkäufer zählt deshalb nicht nur die Legierung, sondern auch dass der Lieferant Werkstoff 1.4542 Schweiz mit dokumentierten Chargen, passenden Abmessungen und einer belastbaren Versorgung überzeugt.

Eigenschaften, die im Alltag zählen

1.4542 ist ein martensitischer, ausscheidungshärtender rostfreier Stahl. Im gehärteten Zustand liegt seine Zugfestigkeit mindestens bei 1.000 MPa. Hinzu kommt eine gute Korrosionsbeständigkeit. Die Oberfläche lässt sich sehr sauber bearbeiten und polieren. Der Stahl ist damit hart aber keinesfalls unberechenbar. Für 1.4542 sind vor allem die folgenden Normen relevant:

AMS 5643

ASTM F899

EN 10088

Wo 1.4542 Stahl eingesetzt wird

Zu den typischen Anwendungen für den Werkstoff 1.4542 zählen unter anderem Uhrenkomponenten mit engen Toleranzen, Bauteile für Luft- und Raumfahrt, Präzisionswellen und hochbelastbare Verbindungselemente sowie chirurgische Instrumente und medizintechnische Teile. Dabei handelt es sich um Bereiche, in denen reine Festigkeit nicht ausreicht. Es geht auch darum, dass der Werkstoff gut zu bearbeiten sein muss und dabei stabile und reproduzierbare Ergebnisse ermöglicht.

Versorgungssicherheit wird zum Auswahlkriterium

Bei anspruchsvollen Unternehmen endet die Werkstofffrage nicht mit dem Datenblatt. Das Material muss auch problemlos verfügbar sein. Auch der Lagerbestand, die Rückverfolgbarkeit und verlässliche Lieferzeiten zählen daher zu den wesentlichen Kriterien. Hier tut sich Stainless Früchtl als spezialisierter Distributor für nichtrostende Stähle und Hochleistungslegierungen mit verschiedenen Lieferformen wie Stäben, Drähten und Bändern hervor. (sf/mc/hfu)