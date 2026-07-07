Givaudan beteiligt sich an Microcaps und baut Dufttechnologie aus

Vernier – Givaudan beteiligt sich am Schweizer Technologieunternehmen Microcaps. Der Duftstoff- und Aromenhersteller will damit seine Kompetenzen bei der Verkapselung für das Parfüm- und Schönheitsgeschäft stärken, wie er am Dienstag mitteilte.

Finanzielle Details zu der strategischen Partnerschaft wurden nicht bekannt gegeben. Die 2019 gegründete Microcaps ist ein Spin-off der ETH Zürich und hat eine patentierte Mikroverkapselungstechnologie entwickelt, die insbesondere alkoholfreie Parfüms leistungsfähiger machen soll. Givaudan verspricht sich davon neue Möglichkeiten für innovative Duft- und Beautyprodukte.

Bei der Mikroverkapselung werden winzige Duftstoffmoleküle in mikroskopisch kleine Hüllen aus biologisch abbaubaren Materialien eingeschlossen. Damit halten sie länger und können kontrolliert freigesetzt werden. Zum Einsatz kommt die Technologie unter anderem in Parfüms sowie Körperpflege- und Kosmetikprodukten. (awp/mc/ps)

Microcaps