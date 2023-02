Grösste Schweizer Firmen haben weniger Stellen ausgeschrieben

Zürich – Der Fachkräfte- und Personalmangel scheint sich zumindest für die grossen Konzerne etwas entschärft zu haben. Die Zahl der Stellen, die die fünfzig grössten Unternehmen der Schweiz ausgeschrieben haben, ist im Februar jedenfalls weiter gesunken.

Konkret wurde auf den Webseiten der Firmen Mitte Februar Personal für fast 9700 Stellen gesucht. Die Auswertung der Stelleninserate, die das Jobportal Indeed regelmässig für die Nachrichtenagentur AWP durchführt, zeigt, dass die Zahl der offenen Stellen damit innert Monatsfrist um 2,5 Prozent zurückgegangen ist. So lag im Vormonat die Zahl der ausgeschriebenen Stellen noch bei über 9900.

Damit bestätigt sich ein längerfristiger Trend: So waren im November auf den Firmenwebseiten noch über 10’000 Stellen ausgeschrieben, im Oktober über 11’000 und im August letzten Jahres sogar über 12’000. Da sich die Zahl offener Stellen bei den Unternehmen aber nun doch schon drei Monate über der 9000er-Marke hält, spricht Thomas Kaiser, der beim Stellenportal Indeed für den Schweizer Markt zuständig ist, von einer Stabilisierung auf hohem Niveau.

Suche nach Werkstudentinnen und Praktikanten

Auffällig ist, dass insbesondere die im Detailhandel tätigen Firmen nun weniger Personalbedarf zu haben scheinen als noch im Herbst: So haben sowohl die Migros-Gruppe wie auch Coop weniger Stellen auf ihren Webseiten ausgeschrieben. Gleiches lässt sich auch für Manor sagen.

Gemäss der Indeed-Analyse haben in den vergangenen Wochen Stellenangebote zugenommen, in denen die Unternehmen Werkstudentinnen oder Praktikanten suchen. Rückläufig ist dagegen offenbar der Bedarf an Personalfachleuten und IT-Spezialistinnen und -Spezialisten. (awp/mc/pg)