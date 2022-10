Grösste Schweizer Firmen suchen weiterhin viel Personal

Zürich – Die Grossunternehmen in der Schweiz suchen weiterhin händeringend nach Personal. Die Zahl der Stellen, welche die 50 grössten Schweizer Unternehmen im September ausgeschrieben hatten, ist seither erneut angestiegen.

Insgesamt sind auf den Websites der Unternehmen Stand Mitte Oktober 11’385 Stellen ausgeschrieben. Das sind rund 2 Prozent mehr als vor einem Monat, wie die regelmässige Auswertung der Inserate zeigt, die das Jobportal Indeed für die Nachrichtenagentur AWP durchführt. Nachdem im August die Zahl der Jobausschreibungen geradezu hinaufgeschnellt war, pendelt sie sich im September und Oktober aber offensichtlich auf höherem Niveau ein.

Migros und Coop mit den meisten Job-Ausschreibungen

Mit Abstand am meisten Jobs ausgeschrieben haben wie immer die Grossverteiler Migros und Coop sowie die im Agrarbereich, der Lebensmittelverarbeitung und im Detailhandel tätige Genossenschaft Fenaco, zu der unter anderem Volg und Landi gehören. Allerdings ist bei der Migros-Gruppe die Zahl der ausgeschriebenen Stellen seit August rückläufig, während sie bei Coop noch leicht und bei Fenaco deutlich stieg. Und auch die Manor-Gruppe hat aktuell über 50 Prozent mehr Stellen ausgeschrieben als noch im Sommer.

Die Suche nach Personal dürfte gemäss Auswertung von Indeed nach Schlagworten auch mit dem bevorstehenden Weihnachtsgeschäft und dem damit zusammenhängenden erhöhten Bedarf an Verkaufspersonal zusammenhängen. Aber nicht nur im Verkauf werden Arbeitnehmer gesucht: Gefragt sind auch in der Logistik tätige Personen. Wenig überraschend sucht unter den Grossunternehmen insbesondere die Post Personal in diesem Bereich.

Wenige Stellen haben die Grossunternehmen dagegen im Personalwesen zu vergeben – die Zahl der Jobinserate für HR-Spezialistinnen und -Sachbearbeiter ist ohnehin tief, in den vergangenen Wochen aber nochmals deutlich gesunken. (awp/mc/pg)