Günstigster digitaler Betreibungsauszug der Schweiz

Luzern – Die tilbago AG senkt den Preis für digital signierte Betreibungsauszüge auf CHF 22.90. Damit ist die volldigitale Brücke zwischen Privatpersonen und Betreibungsämtern beim Luzerner Unternehmen schweizweit am kostengünstigsten.

Betreibungsauszüge spielen in der Schweiz eine wichtige Rolle. Sie sind die meistverwendeten Bonitätsnachweise und umfassen unter anderem die Aussage, dass Zahlungsverpflichtungen in der Vergangenheit eingehalten wurden, was beispielsweise bei bevorstehenden Abschlüssen von Miet-, Kredit- oder Leasingverträgen vorausgesetzt wird. Wenn sich also zum Beispiel eine Mieterin oder ein Mieter für eine neue Wohnung bewirbt, zeigt der Betreibungsregisterauszug, dass die Mietenden finanziell stabil sind und keine Ausstände haben, die anhand von Betreibungen geltend gemacht werden oder wurden.

Digitale Betreibungsauszüge

Unternehmen, die Betreibungsauszüge für ihre Prozesse nutzen, waren früher der Gefahr von gefälschten Auszügen ausgesetzt sowie der Herausforderung, Papierauszüge manuell verarbeiten zu müssen, was der Digitalisierung entsprechender Prozesse Grenzen setzte. Beide Herausforderungen werden durch digitale Betreibungsauszüge adressiert.

Insgesamt sind Betreibungsauszüge also ein wichtiges Instrument für Privatpersonen sowie Unternehmen in der Schweiz und digitale Auszüge bieten Chancen zur weiteren Digitalisierung von Prozessen.

Kooperation mit der Schweizerischen Post

Vor diesem Hintergrund bietet die tilbago AG in Kooperation mit der Schweizerischen Post AG einen Online-Service an, der den schnellen und kostengünstigen Online-Zugang zu digitalen Betreibungsauszügen ermöglicht. Durch die vollständig digitale automatische Abwicklung von der Bestellung über die Bezahlung bis zur Auslieferung und Interaktion mit den zuständigen Betreibungsämtern, können Privatpersonen online einen digitalen Betreibungsauszug bestellen. Auf diesem Weg erhalten sie einen digitalen anstatt physischen Auszug und sparen sich den zeitaufwendigen Gang zum Betreibungsamt innerhalb dessen Schalteröffnungszeiten.

Der Betreibungsauszug ist ein Auszug aus dem Betreibungsregister des Betreibungsamtes. Beim Service von tilbago wurde die früher übliche Papierform durch eine digital signierte PDF-Datei ersetzt. Die Kundschaft bestellt auf der Webseite www.post.ch/betreibungsregisterauszug einen Betreibungsauszug, der ihr in den meisten Fällen bereits innert weniger Stunden per E-Mail zugestellt wird. Durch die digitale Signatur ist der Betreibungsauszug fälschungssicher und beliebig oft wieder verwendbar.

Als Bestandteil der Online-Betreibungslösung von tilbago und dem damit verbundenen hohen Automatisierungsgrad, ist tilbago in der Lage, den Service zu einem sehr attraktiven Preis anzubieten: Nur CHF 22.90 pro Betreibungsauszug, was dem günstigsten Angebot für digital signierte Betreibungsauszüge in der Schweiz entspricht. Andere Anbieter verlangen dafür CHF 28.00 und mehr. (tilbago/mc/hfu)