Gunvor 2024 mit mehr Umsatz und weniger Gewinn

Genf – Der Rohstoffgigant Gunvor hat 2024 zwar mehr Umsatz gemacht, aber deutlich weniger verdient. Nach zwei Jahren mit Turbulenzen und starken Gewinnen hätten sich die Energierohstoffmärkte normalisiert, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Konkret erzielte Gunvor im vergangenen Jahr laut einer Mitteilung einen Umsatz von 136 Milliarden US-Dollar, was rund 7 Prozent mehr war als im Jahr davor. Treiber dieser Entwicklung waren höhere physisch gehandelte Volumina von Rohöl und Raffinerieprodukten, die den Einfluss eines niedrigeren Preisumfelds abfederten.

Der Nettogewinn sank um rund 42 Prozent auf 729 Millionen Dollar. Er lag damit unter den Höchstwerten der vergangenen Jahre. Er blieb aber über dem Niveau der Vor-Pandemie-Zeit und stellte das viertbeste Ergebnis in der Geschichte des 1997 gegründeten Unternehmens dar, wie Gunvor mitteilte.

Die Märkte für Rohöl und raffinierte Produkte hätten sich stabilisiert. Belastend wirkten sich Wertminderungen aus, unter anderem für die Raffinerie in Rotterdam, deren Verarbeitungseinheiten zur Stilllegung geprüft würden.

Gunvor investierte 2024 den Angaben zufolge in neue Marktsegmente, darunter die Stromerzeugung in Spanien, den Detailhandel mit Kraftstoffen in Pakistan, die Erdgasproduktion in den USA sowie die Solarenergie-Entwicklung in Italien.

Zum Jahresende belief sich das Eigenkapital des Unternehmens auf 6,5 Milliarden US-Dollar. Die Mehrheitsbeteiligung von knapp 85 Prozent lag weiterhin bei Unternehmensgründer Torbjörn Törnqvist. Die verbleibenden gut 15 Prozent waren im Besitz der Gunvor-Mitarbeiter. Externe Aktionäre gab es nicht. (awp/mc/ps)

