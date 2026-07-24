HBM Healthcare mit starkem Auftaktquartal 2026/27

Zug – Das Portfolio der Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare Investments ist stark in das neue Geschäftsjahr 2026/27 (per 30. Juni) gestartet. Dabei hat das Unternehmen von einer wiedererstarkten M&A- und IPO-Dynamik im Biotechnologiesektor profitiert.

Am Freitag bestätigte die Gesellschaft frühere Angaben, wonach sie im ersten Jahresviertel einen Gewinn von 238 Millionen Franken erwirtschaftete. Im Vorjahr hatte die auf den Gesundheitssektor fokussierte HBM noch einen Verlust von 140 Millionen ausgewiesen, was vor allem an Währungseffekten gelegen hatte.

Der innere Wert je Aktie (NAV) stieg, bereinigt um Dividenden, um 13,0 Prozent und der Aktienkurs legte um 8,9 Prozent zu, notiert damit aber weiterhin mit einem deutlichen Abschlag auf den inneren Wert.

Die positive Entwicklung sei breit abgestützt gewesen: Sowohl die privaten als auch die kotierten Beteiligungen hätten substanziell zum Quartalsergebnis beigetragen. So leisteten laut HBM die kotierten Beteiligungen mit 183 Millionen Franken den grössten Beitrag zum Quartalsergebnis. Von den privaten Unternehmen kamen 105 Millionen.

Neue Unternehmen im Portfolio

Zudem tätigte HBM Healthcare Investments im Berichtsquartal Neuinvestitionen in zwei private Unternehmen: Lycia Therapeutics (9 Mio. US-Dollar) und CellCentric (12,5 Mio. Dollar). Mit diesen Investitionen stärke die Gesellschaft ihr Portfolio gezielt mit innovativen Plattformtechnologien und klinisch fortgeschrittenen Entwicklungsprogrammen.

Was die weitere Geschäftsentwicklung betrifft, zeigt sich HBM zuversichtlich. Das Marktumfeld für den Gesundheits- und Biotechnologiesektor habe sich weiter verbessert. HBM Healthcare Investments sei mit dem ausgewogenen Portfolio aus kotierten und privaten Unternehmen vielversprechend positioniert, um von diesem Umfeld zu profitieren. (awp/mc/pg)