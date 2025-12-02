Hirslanden soll vollständig an MSC übergehen – Remgro bestätigt Verhandlungen

Zürich – Die Privatklinikgruppe Hirslanden wird voraussichtlich vom Genfer Schifffahrtskonzern MSC übernommen. Gemäss einer AWP vorliegenden Mitteilung der Johannesburger Börse (JSE) ist vorgesehen, dass die Muttergesellschaft Mediclinic aus Luxemburg vollständig reorganisiert wird.

Heute ist Mediclinic im gemeinschaftlichen Besitz des südafrikanischen Investmentunternehmen Remgro und MSC. Mit der Reorganisation soll Remgro alleiniger Eigentümer von Mediclinic werden. Im Gegenzug übernimmt MSC die Schweizer Hirslanden-Gruppe vollständig – die aus Mediclinic herausgelöst wird. Die südafrikanischen Teile von Mediclinic gehen derweil an Remgro.

Die Informationen decken sich mit Berichten der Wirtschaftszeitung «L’Agefi» vom Montag. Den Angaben zufolge soll die Transaktion Anfang 2026 kommuniziert und bis Ende des Jahres abgeschlossen werden. Eine Sprecherin von MSC wollte die Übernahmepläne auf Anfrage von AWP nicht kommentieren. (awp/mc/ps)

