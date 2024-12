Hochsaison bei der Post: 22,3 Millionen Pakete zwischen Black Friday und Weihnachten

Bern – Die Zeit zwischen Black Friday und Weihnachten hat die Postmitarbeitenden stark gefordert: In den Sortierzentren sowie in der Zustellung haben sie in den letzten Wochen Millionen von Paketen, Briefen, Zeitungen und Werbesendungen sortiert und zugestellt.

Nach zwei Jahren mit rückläufigen Paketvolumen verzeichnete die Post zwischen Black Friday und Weihnachten bei den Paketen in diesem Jahr ein Wachstum. Sie hat in diesem Zeitraum 22,3 Millionen Pakete für ihre Kundinnen und Kunden sortiert und zugestellt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einer Zunahme von 3,5 Prozent. Der Spitzentag in dieser Vorweihnachtszeit war der 3. Dezember 2024. An diesem Tag verarbeiteten die Mitarbeitenden fast 1,3 Millionen Pakete, so viele wie noch nie an einem einzigen Tag. (pd/mc/pg)