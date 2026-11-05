Holcim kauft übernimmt australische Burdett Group

Zug – Holcim tätigt in Australien eine kleinere Übernahme. Der Konzern kauft die Burdett Group, wie er am Donnerstag mitteilte. Er baut damit sein Geschäft mit Zuschlagstoffen und zirkulärem Bauen in Australien aus.

Die Burdett Group ist laut den Angaben im Südosten von Melbourne tätig. Das Unternehmen liefere Zuschlagstoffe, recycle Bau- und Abbruchmaterialien sowie Sand. Burdett wurde gemäss dem Communiqué 1972 gegründet und beschäftigt mehr als 120 Mitarbeitende.

Mit der Übernahme will der Baustoffkonzern seine Position im Wachstumsmarkt Australien stärken. Zudem soll die Transaktion zum Ziel beitragen, bis 2030 weltweit mehr als 20 Millionen Tonnen Bau- und Abbruchmaterial pro Jahr zu recyceln. Finanzielle Bedingungen wurden nicht genannt. (awp/mc/pg)