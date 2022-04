Holcim mit deutlich mehr Umsatz und Gewinn zum Jahresstart

Zug – Holcim hat zum Jahresstart die Rekordjagd weitergeführt. Der Umsatz kletterte um 20 Prozent auf 6,64 Milliarden Franken. Auch der Betriebsgewinn legte deutlich zu und fiel damit wesentlich besser aus als erwartet. Analysten hatten mit einem deutlichen Gewinnrückgang gerechnet.

Der wiederkehrende Betriebsgewinn EBIT stieg dagegen um 16,3 Prozent auf 614 Millionen Franken. Darin sind Restrukturierungs-, Prozess- und andere Einmalkosten sowie Wertminderungen auf Betriebsanlagen nicht enthalten. Das Resultat ist umso stärker als Holcim bereits im Vorjahresquartal den wiederkehrenden Betriebsgewinn mehr als verdoppelt hatte. Den Reingewinn gibt Holcim an den ungraden Quartalen nicht bekannt.

Segment Dachsysteme floriert

Er sei sehr zufrieden mit dem «Rekordstart in das Jahr», erklärte Konzernchef Jan Jenisch im Communiqué: «Unser Segment Dachsysteme trug mit einer EBIT-Marge von 17 Prozent und der Aufnahme von Malarkey Roofing Products als neuem Wachstumsmotor im hochprofitablen US-Markt für Wohndächer entscheidend zum Ergebnis bei.» Mit vier Ergänzungsakquisitionen habe man das Wachstum weiter beschleunigt.

Höhere Umsatzziele

Nun steckt der Konzern die Umsatzziele fürs gesamte Geschäftsjahr 2022 höher: Der Nettoumsatz solle auf vergleichbarer Basis um mindestens 8 Prozent und in Schweizer Franken um mindestens 10 Prozent wachsen. Bisher hatte Holcim lediglich 6 Prozent erwartet. Bei der neue Sparte Lösungen & Produkte, die durch den Kauf von Firestone entstand, rechnet Holcim mit einem zweistelligen Umsatzwachstum auf 5 Milliarden Franken.

Der wiederkehrende EBIT auf vergleichbarer Basis soll ebenfalls zulegen. Holcim erwartet zudem weiterhin einen Free Cashflow von über 3 Milliarden Franken.

Holcim-Aktie mit Raketenstart

Die Aktien von Holcim dominieren am Freitag mit grossem Abstand den Gesamtmarkt. Um 09.30 Uhr gewinnen Holcim Namen in einem insgesamt schwachen Gesamtmarkt 5,0 Prozent auf 48,16 Franken hinzu. Gleichzeitig notiert der Gesamtmarkt gemessen am SMI um 0,4 Prozent tiefer.

In Expertenkreisen ist man beeindruckt von der Widerstandsfähigkeit des Tagesgeschäfts in den ersten drei Monaten. Mit einem prozentual zweistelligen organischen Wachstum übertrifft die Umsatzentwicklung die Schätzungen deutlich.

Noch deutlicher werden die Analystenerwartungen beim wiederkehrenden EBIT in den Schatten gestellt. Nicht wenige Experten waren aufgrund gestiegener Rohmaterial- und Energiekosten von einem deutlicheren Margenrückgang ausgegangen. (awp/mc/pg)