Holcim übernimmt argentinischen Spezialisten für Betonteile Tensolite

Zug – Holcim kauft in Lateinamerika zu. Der Zementriese hat eine Vereinbarung zur Übernahme des argentinischen Unternehmens Tensolite unterzeichnet, wie er am Freitag mitteilte. Das 1979 gegründete Unternehmen beschäftigt den Angaben zufolge 155 Mitarbeitende und erzielte 2023 einen Umsatz von 22 Millionen US-Dollar.

Tensolite stellt Fertigteil- und Spannbetonbausysteme her und hat in diesem Bereich laut Mitteilung eine «führende Position» in Lateinamerika. Zu den Produkten der Firma gehören beispielsweise Balken, Dachsteine und Fertigteilwände, aber auch massgeschneiderte Produkte für grosse Bauvorhaben, wie etwa Brückenträger, Tribünen oder Gehwege.

Weil rund 80 Prozent der Einfamilienhäuser in Argentinien mit Betonbalken gebaut würden, gebe es in diesem Markt grosses Potenzial, heisst es. Mit der Übernahme von Tensolite will Holcim sein Solutions & Products-Portfolio erweitern – das ist der Bereich, in dem die Gruppe bekanntlich bis 2025 30 Prozent des Umsatzes generieren möchte – und die geografische Präsenz in Lateinamerika stärken. Tensolite ist in Argentinien, Paraguay und Uruguay tätig. (awp/mc/pg)