Holcim übernimmt britische Recyclingfirma Sivyer Logistics

Zug – Holcim übernimmt die britische Sivyer Logistics. Das 1862 gegründete Unternehmen sei ein führender Hersteller von rezyklierten Bau- und Abbruchabfällen für den Londoner Baumarkt, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Sivyer Logistics verarbeite derzeit rund 1 Million Tonnen Material und nutze modernste Recycling- und Rückgewinnungstechnologien, um über 500’000 Tonnen rezyklierte Zuschlagstoffe und Fertigböden zurückzugewinnen. Das Unternehmen unterhält laut den Angaben sechs Standorte in London und bietet Dienstleistungen an in den Bereichen Abfallentsorgung, Fahrzeuglogistik, Fertigböden, primäre und rezyklierte Zuschlagstoffe und Transportbeton.

Die Übernahme werde die Nachhaltigkeitsziele von Holcim voranbringen, heisst es weiter. Sivyer Logistics soll Holcim dabei helfen, bis 2025 10 Millionen Tonnen Bau- und Abbruchabfälle zu recyceln. (awp/mc/pg)