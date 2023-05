Holcim übernimmt britischen Backsteinhersteller Besblock

Zug – Holcim setzt seine Einkaufstour fort. Der grösste Zement- und Baustoffhersteller der Welt übernimmt den britischen Backsteinhersteller Besblock. Dies gab Holcim am Mittwoch in einem Communiqué bekannt, ohne finanzielle Details zu nennen.

Die britische Firma stelle nachhaltige Backsteine her und verfüge über eine Kapazität von 2,5 Millionen Quadratmetern Backsteinen pro Jahr. Bei der Herstellung würden rezyklierte Zuschlagsstoffe und dank Hohlräumen 24 Prozent weniger Material als bei einem Vollblock-Backstein verwendet, hiess es weiter.

Die 1972 gegründete Besblock sei in der Branche führend in Sachen Nachhaltigkeit. Die Firma habe eine der effizientesten Lastwagen-Flotten des Landes und einen neuen 1,6-Megawatt-Biomassekessel sowie ein System für erneuerbare Energien. Damit baue Holcim seine Position als Anbieter von nachhaltigen Bauprodukten in Grossbritannien aus. (awp/mc/pg)

Besblock