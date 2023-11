Holcim will bis 2026 in Europa über 10 Milliarden Umsatz machen

Zürich – Holcim gibt in Europa Gas: Der weltgrösste Baustoffkonzern will auf dem Kontinent bis 2026 einen Nettoumsatz von über 10 Milliarden und einen Betriebsgewinn EBIT von über 1,6 Milliarden Franken erreichen.

Dabei sollen die EBIT-Margen steigen, wie Holcim am Mittwoch anlässlich des Dekarbonisierungstages vom Vortag bekannt gab. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr hatte Holcim in Europa einen Umsatz von 8,4 Milliarden und einen wiederkehrenden EBIT von 1,1 Milliarden Franken erzielt. Die wiederkehrende EBIT-Marge hatte sich im 2022 auf 12,8 Prozent belaufen.

Und Holcim steckt sich weitere Ziele: Bis 2030 will der Konzern in Europa ein jährliches organisches Wachstum von über 4 Prozent beim Nettoumsatz und von über 8 Prozent beim wiederkehrenden EBIT erzielen. Gleichzeitig sollen die CO2-Emissionen in Bezug auf den Nettoumsatz um 60 Prozent gegenüber 2020 gesenkt werden. (awp/mc/pg)