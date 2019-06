Hospitality Technology Forum: Neue Technologien und spannende Startups

Zürich – Sind Unternehmen mit innovativen Technologien langfristig erfolgreich? Wie ist das Verhältnis Digitalisierung vs. Profitabilität? Was haben die neuen Startups im Köcher? Wie stehen Investoren zu Innovationen in der Hotellerie?

Nach der erfolgreichen ersten Durchführung im letzten Jahr findet die von der Branchenzeitung «htr hotel revue» initiierte Schweizer Ausgabe des Hospitality Technology Forums (HTF) inklusive Startup-Messe dieses Jahr am 26. Juni 2019 in Zürich statt. Das HTF für Startups, Hoteliers, Tourismusfachleute sowie zahlreiche Investoren bringt die neuen Technologien und weitere Innovationen in die Branche hinein.

Referate und Panels mit Pionieren der Digitalisierung stehen auf dem Programm. Ebenso ein Battleground, an dem sich Start-ups präsentieren und von einer Expertenjury herausgefordert werden.

Datum: Mittwoch, 26. Juni 2019

Zeit: 09.00-17.00 Uhr (Registrierung ab 08.30 Uhr)

Ort: Swissôtel Zürich (direkt beim Bahnhof Oerlikon)

Redner, die am Anlass auftreten, sind

Reto Ringger (Gründer und CEO der Globalance Bank),

Michael Struck (Gründer und CEO Ruby Hotels),

Constantin Rehberg (CDO Prizeotel),

Erich Falkensteiner (Vorsitzender des Aufsichtsrates der Falkensteiner Michaeler Tourism Group),

Ingrid Johnson (Director Revenue & Capacity Management Europcar EMEA),

Thomas Allemann (Geschäftsleitungsmitglied Hotelleriesuisse),

Gery Nievergelt (Chefredaktor htr Hotel Revue) und

Ullrich Kastner (Mitorganisator und Moderator HTF, Gründer und CEO myhotelshop GmbH).

Die Expertenjury setzt sich in diesem Jahr zusammen aus Sigi Gübeli (Hôtelière Platzhirsch Boutique Hotel & Bar Zürich), Simon Lehmann (Mitbegründer und CEO AJL Consulting) und Michael Thomann (Inhaber und Geschäftsführer Thomann Hospitality Management).