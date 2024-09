Hotelleriesuisse-Direktorin Nicole Brändle tritt zurück

US-Eröffnung: Techwerte etwas erholt nach US-Konjunkturdaten

Am US-Aktienmarkt haben sich die zuletzt gebeutelten Technologiewerte stabilisiert. Konjunkturdaten lieferten am Donnerstag keine neue Nahrung für Spekulationen, wonach die US-Wirtschaft in eine Rezession rutschen könnte.