Idorsia hält angekündigte Anleihegläubigerversammlung Ende Februar ab

Allschwil – Das angeschlagene Biotechunternehmen Idorsia hat den Termin für die am Vortag angekündigte Anleihegläubigerversammlung festgelegt. Dieses soll nun am 25. Februar stattfinden, wie aus einer Mitteilung des Schweizerischen Handelsamtsblatts (SHAB) am Dienstag hervorgeht.

Die Vorschläge an die Anleihegläubiger würden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, spätestens jedoch 10 Tage vor der Versammlung. Bereits am Montag hatte Idorsia diese Versammlung angekündigt. Konkret geht es um die ausstehende Wandelanleihe (ISIN: CH0426820350) mit einem Nennwert von 200 Millionen Franken und einem Wandlungspreis von 6,00 Franken pro Idorsia-Aktie. Die Anleihe wird am 17. Januar 2025 fällig.

Mit der Veröffentlichung der Einladung wird die Fälligkeit allerdings vorläufig ausgesetzt, wie das Unternehmen mitteilte. Es erfolge am 17. Januar keine Rückzahlung und keine Zinszahlung. (awp/mc/ps)