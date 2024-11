Idorsia startet exklusive Verhandlungen für Bluthochdruckmittel und spart weiter

Allschwil – Das angeschlagene Biotechunternehmen Idorsia hat exklusive Verhandlungen für seinen Blutdruck-Wirkstoff Aprocitentan begonnen. Gleichzeitig kündigt das Unternehmen weitere Einsparungen an, denen bis zu 270 Stellen weltweit zum Opfer fallen könnten.

Mit einer ungenannten Partei hat Idorsia laut Communiqué vom Mittwoch exklusive Verhandlungen über die weltweiten Rechte an Aprocitentan aufgenommen. Idorsia erhalte dafür eine Exklusivitätsgebühr in Höhe von 35 Millionen US-Dollar, womit sich der Liquiditätsspielraum bis ins Jahr 2025 verlängere.

Die zur Diskussion stehende potenzielle Vereinbarung könnte eine Vorauszahlung, zusätzliche Meilensteinzahlungen und gestaffelte Umsatzbeteiligungen als Gegenleistung für die Übertragung der weltweiten Rechte an Aprocitentan beinhalten. Idorsia strebt den Angaben zufolge eine Unterzeichnung vor Ende 2024 und einen Abschluss Anfang 2025 an.

Massnahmen zur Kostensenkung nötig

Gleichzeitig habe man eine weitere Initiative gestartet, um das Unternehmen weiter zu verschlanken und so Kosten zu senken sowie die ausstehenden Schulden umzustrukturieren, heisst es. So werde die Zahl der aktiven Projekte in Forschung und Entwicklung reduziert und weitere würden für die Auslizenzierung vorbereitet.

«Infolgedessen ist eine Verringerung der Zahl der Beschäftigten vorgesehen», heisst es in der Mitteilung weiter. Abhängig vom Ergebnis eines Konsultationsprozesses, der mit den Arbeitnehmervertretern am Hauptsitz eingeleitet wurde, könnten weltweit etwa 270 Stellen wegfallen, hauptsächlich in der Forschung und Entwicklung und in den Unterstützungsfunktionen am Hauptsitz. Man sei dabei bestrebt, die Zahl der potenziellen Entlassungen etwa durch natürliche Fluktuation oder Pensionierung und andere Massnahmen zu minimieren, heisst es.

Nach Abschluss des Konsultationsprozesses will Idorsia die Umstrukturierung bis Ende 2024 vollziehen. Die Kostensenkung dürfte dann laut den Angaben bis zum zweiten Quartal 2025 vollständig wirksam werden. (awp/mc/pg)