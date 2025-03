Idorsia strukturiert seine Finanzen um und beschafft sich 150 Millionen Franken

Allschwil – Idorsia hat bedeutende Fortschritte bei der Bewältigung seiner finanziellen Herausforderungen gemacht, darunter eine umfassende Umstrukturierung zur Verbesserung der finanziellen Flexibilität. Dazu gehört auch die Sicherung von 150 Millionen Franken von wichtigen Anleihegläubigern, um die laufenden Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen zu unterstützen.

Idorsia, ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Allschwil, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente, vor allem in den Bereichen Neurowissenschaften, Herz-Kreislauf und Immunologie, spezialisiert hat, hat kürzlich einen wichtigen Meilenstein erreicht. Das Unternehmen hat mit wichtigen Anleihegläubigern erfolgreich eine Umstrukturierung seiner ausstehenden Wandelanleihe in Höhe von 800 Millionen CHF ausgehandelt, wodurch sich die finanzielle Belastung des Unternehmens deutlich verringert hat.

Diese Umstrukturierung soll Idorsia eine verbesserte finanzielle Flexibilität verschaffen, die es dem Unternehmen ermöglicht, seine kritische Forschungs- und Entwicklungsarbeit fortzusetzen und wichtige Produkte in der Pipeline näher an die Kommerzialisierung zu bringen.

«Wir waren nicht in der Lage, die geplante Auslizenzierungsvereinbarung für Aprocitentan abzuschließen, aber wir werden uns nun nach möglichen alternativen Partnern umsehen. Trotz dieses unerwarteten Rückschlags konnten wir einer ganzheitlichen Restrukturierung unserer Wandelanleihe zustimmen und uns zusätzliche Mittel für zukünftige Aktivitäten sichern», erklärt André C. Muller, Chief Executive Officer von Idorsia.

Im Rahmen der Restrukturierung hat Idorsia CHF 150 Millionen aufgenommen, um seine finanzielle Reichweite bis ins Jahr 2026 zu verlängern. Darüber hinaus wird das Unternehmen 5,0 Millionen Aktien an bestimmte Anleihegläubiger ausgeben, um seine Eigenkapitalbasis weiter zu stärken und das notwendige Kapital zur Erfüllung seiner Verpflichtungen bereitzustellen. (Startupticker.ch/mc/hfu)