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Implenia erhält Bauaufträge über 310 Millionen Franken
Unternehmen Schweiz

Implenia erhält Bauaufträge über 310 Millionen Franken

Implenia erhält Bauaufträge über 310 Millionen Franken
Das Projekt «Jardins en Ville» in Vevey, für das Implenia 182 Eigentumswohnungen als Totalunternehmer erstellt (Bild: ©Jardins en Ville
Von moneycab

Dietlikon – Implenia erhielt mehrere Hochbauaufträge in der Schweiz und in Deutschland mit einem Gesamtvolumen von über 310 Millionen Franken. Die Projekte werden im Zeitraum von 2026 bis 2028 realisiert.

In Vevey baut das Unternehmen als Totalunternehmer 182 Eigentumswohnungen im Quartier Jardins en Ville», wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. In Mannheim entsteht im Projekt Spinelli» in Holz-Hybridbauweise ein Wohnquartier mit 225 Wohneinheiten.

Weitere Aufträge umfassen unter anderem Wohnbauprojekte in Frankfurt, München und Payerne sowie Betriebs- und Produktionsgebäude für die Justizvollzugsanstalt Siegburg. (awp/mc/pg)

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