Implenia gewinnt Auftrag für grossen Hotelneubau in Andermatt

Dietlikon – Der Baukonzern Implenia hat verschiedene Aufträge aus der Schweiz an Land gezogen. So wird Implenia etwa für die Andermatt Swiss Alps AG von Samih Sawiris ein neues Hotel im Urnerland bauen.

Implenia werde in Andermatt als Totalunternehmer ein Hotel & Residences bauen, teilte der Konzern am Dienstag mit. Der Neubau sei Teil der Gesamtentwicklung Andermatt Reuss. Der Baubeginn sei für den Frühling 2025 und die Fertigstellung für November 2027 geplant.

Zusammen mit weiteren Aufträgen aus der Schweiz belaufe sich das Auftragsvolumen für die Division Buildings auf mehr als 200 Millionen Franken, heisst es weiter. So werde Implenia Wohnüberbauungen in Köniz und Zug, Schulhäuser in Binningen und Zug sowie das Gemeindezentrum in Pratteln errichten. Diese Aufträge würden bis Herbst 2025 realisiert. (awp/mc/ps)