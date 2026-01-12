In der Schweiz sind gut 225’000 Stellen unbesetzt

Zürich – In der Schweiz sind weiterhin weit über 200’000 Stellen vakant. Insbesondere Arbeitgeber im Gesundheitswesen, aber auch im Baugewerbe suchen nach geeignetem Personal.

Insgesamt waren auf den Websites der Unternehmen und der Personaldienstleister per Mitte November 2025 225’358 Stellen ausgeschrieben, wie dem am Montag publizierten «Jobradar» des Personalunternehmens X28 für das vierte Quartal 2025 zu entnehmen ist. Von diesen richteten sich rund 10 Prozent oder 22’494 Stellenangebote an Führungskräfte.

Im Gesundheitswesen lag die Zahl der ausgeschriebenen Stellen dabei mit 15’031 am höchsten. Im Baugewerbe sind es derweil 14’124 Stellen, die neu besetzt werden sollen. Im Detailhandel waren 11’449 Stellen zur Besetzung ausgeschrieben.

Regional fand sich das grösste Stellenangebot im Kanton Zürich (46’657), gefolgt von Bern (29’697) und dem Aargau (18’884). Am geringsten war die Anzahl ausgeschriebener Stellen im Kanton Appenzell Innerrhoden (445). (awp/mc/ps)