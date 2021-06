Inbetriebnahme des neuen Hochregallagers von Competec gestartet

Mägenwil – Competec mit dem Onlinehändler brack.ch beginnt mit der schrittweisen Inbetriebnahme ihres neu errichteten Erweiterungsbaus. Den Anfang im Neubau macht das automatische Paletten-Hochregallager.

Das automatische Paletten-Hochregallager im Neubau bietet rund 27’000 Europaletten Platz. Ein- und ausgelagert werden die Paletten durch sieben knapp 34 Meter hohe Regalbediengeräte. Dank dem neuen Hochregallager kann Competec die Kapazität des Logistikzentrums für Grossteile mehr als verdoppeln: Das Hochregallager im bestehenden Gebäude kann 14’000, das bisherige Flächenlager 5000 Paletten aufnehmen.

Bei den Bau- und Handwerksarbeiten im sowie rund um den Neubau – darunter Flachdacharbeiten, Abdichtungen, Bodenbeläge, Malerarbeiten, Elektroanlagen, Heizung, Lüftung, Sanitärinstallationen etc. – setzt Competec weiterhin auf die bewährte Zusammenarbeit mit Betrieben aus Willisau und Umgebung. Für die oben Lagertechnik greift die Handelsgruppe auf eins der wenigen Schweizer Unternehmen zurück, die auf die Verwirklichung solcher Anlagen spezialisiert sind und in Willisau bereits Grossprojekte gestemmt haben – Stöcklin Logistik. Das Baselbieter Unternehmen hat Mitte der Neunzigerjahre bereits das automatische Hochregallager für den Vorbesitzer des Competec-Logistikzentrums, LEGO, gebaut und stand Competec 2011/12 bei der Auffrischung dieser Anlage zur Seite.

Gerüstet für die Zukunft

Competecs Logistik drohte schon länger aus allen Nähten zu platzen. «Der Neubau ist für die Logistik eine enorme Entlastung», sagt Riet Steiger, CEO der Competec Logistik AG. Das Gebäude werde nun Schritt für Schritt dem Betrieb übergeben, so Steiger. Der Verbindungsbau, der den Anschluss des neuen Gebäudeteils ans bestehende Logistikzentrum gewährleistet, ist aufgrund des Platzmangels bereits zur Lagerung von Ware zwischengenutzt worden. Mit der Inbetriebnahme des Hochregallagers ist ein weiterer Meilenstein erreicht. Später im Jahresverlauf wird Competec unter anderem die Anlage zur Lagerung mittelgrosser Teile mit rund 100’000 Tablarlagerplätzen für Behälter in der Grösse einer halben Palette in Betrieb nehmen – ebenfalls gebaut von Stöcklin. (Competec/mc/pg)