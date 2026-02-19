Industrieproduktion sinkt im vierten Quartal

Neuenburg – Die Produktion im sekundären Sektor der Schweiz hat im vierten Quartal 2025 wieder abgenommen. Dabei schnitt die Industrie klar schwächer ab als das Baugewerbe.

Im gesamten sekundären Sektor der Wirtschaft, also in der Industrie und im Bau, fiel die Produktion zwischen Oktober und Dezember 2025 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 0,3 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Die Umsätze schrumpften dabei um 4,3 Prozent.

Die Produktion im Industriesektor fiel um 0,7 Prozent. Am deutlichsten nahm sie bei im Fahrzeugbau (-17,0%) und im Bereich der Wasserversorgung/Beseitigung von Umweltverschmutzungen (-12,9%) ab. Ein kräftiger Anstieg wurde indes bei der Textil- und Bekleidungsherstellung (+8,2%) oder der Herstellung von Metallerzeugnissen (+5,4%) verzeichnet.

In der Industrie sanken die Umsätze um 6,0 Prozent.

Bauindustrie im Plus

Das Baugewerbe entwickelte sich hingegen freundlicher mit einem Anstieg von 2,1 Prozent. Sowohl der Hochbau (+10,5%) als auch der Tiefbau (+8,7%) legten zu. Beim sonstigen Baugewerbe fiel die Produktion indes um 2,6 Prozent. Die Umsätze im Bausektor stiegen um 3,1 Prozent. (awp/mc/ps)