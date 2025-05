Industrieproduktion zieht im ersten Quartal 2025 weiter an

Neuenburg – Die Produktion im sekundären Sektor der Schweiz hat im ersten Quartal 2025 ein kräftiges Plus verzeichnet. Dabei wuchs die Industrie schneller als das Baugewerbe.

Im gesamten sekundären Sektor der Wirtschaft, also in der Industrie und im Bau, stieg die Produktion zwischen Januar und März 2025 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 7,3 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Die Umsätze kletterten dabei um 2,6 Prozent in die Höhe.

Die Produktion im Industriesektor stieg um 8,5 Prozent. Am deutlichsten nahm sie bei der Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (+30,1%) und bei der Herstellung von Waren, Reparaturen und Installationen (+10,1%) zu. Derweil stiegen auch die Umsätze über das gesamte Quartal gesehen um 2,5 Prozent.

Bauindustrie dank Tiefbau gestiegen

Das Baugewerbe hinkte der Industrie etwas hinterher mit einem Plus von 4,3 Prozent. Während der Hochbau um 4,5 Prozent wuchs, legte der Tiefbau um 7,4 Prozent zu. Beim sonstigen Baugewerbe stieg die Produktion um 3,9 Prozent. Der Umsatz nahm insgesamt um 5,0 Prozent zu. (awp/mc/pg)