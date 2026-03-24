Inficon mit Beschleunigung im Schlussquartal und positivem Ausblick

Bad Ragaz – Der Sensorenhersteller Inficon hat wie bereits angedeutet beim Umsatz knapp über Vorjahr abgeschnitten und bei der Profitabilität einen Einbruch erlitten. Zum Jahresende setzte eine klare Erholung ein, und der Ausblick ist zuversichtlich.

In einem herausfordernden Umfeld habe sich das Geschäftsmodell als solide und flexibel erwiesen, heisst es in einer Mittelung vom Dienstag. In allen Quartalen habe der Auftragseingang über dem Umsatz gelegen und biete so eine solide Basis für die kommenden Monate.

Unter dem Strich verblieb ein Reingewinn von 85,8 Millionen US-Dollar und damit knapp 24 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 2,00 Franken erhalten. Im Vorjahr vor dem Aktiensplit im Verhältnis 1:10 hatte die Ausschüttung bei 21,00 Franken gelegen.

Der Gewinnrückgang ist keine Überraschung. Bereits im Januar hatte Inficon die Entwicklung von Umsatz und EBIT vorweg genommen. Die endgültigen Zahlen stimmen mit den Eckdaten überein.

Somit lag der Umsatz mit 673,7 Millionen Dollar um 0,4 Prozent minimal über dem Vorjahr. Beim Betriebsgewinn erzielte Inficon indes nur 112,3 Millionen und damit deutliche 17,4 Prozent weniger. Die entsprechende Marge lag mit 16,7 Prozent zwar im Zielkorridor, allerdings klar unter dem Vorjahreswert von 20,3 Prozent.

Beschleunigung im Schlussquartal

Im Schlussquartal hätten sich die Umsätze aber stark entwickelt – hier erreichte Inficon einen Rekordwert von 184,2 Millionen Dollar und damit 3,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Vergleich zum dritten Quartal lag das Plus sogar bei 12,0 Prozent.

Besonders im grössten Markt, dem Halbleitersegment (Semi & Vacuum Coating) beschleunigte sich die Umsatzentwicklung. Generell werde die Halbleiter-Industrie mit anhaltendem Wachstum erwartet und in den kommenden Monaten an Momentum gewinnen.

Bei den Regionen zeigte der Raum Asien-Pazifik dank starker Nachfrage nach KI-Chips ein hohes Wachstum im Schlussquartal, wobei in China das Plus recht moderat ausfiel. Derweil ging der Umsatz in Europa und den USA zurück.

Ausblick zuversichtlich

Inficon blickt zuversichtlich auf das laufende Jahr. Zusätzlich zur soliden Auftragslage rechneten Experten mit einem Aufschwung für die Halbleiterindustrie. Die Effizienzmassnahmen würden weiter umgesetzt und sollten die Profitabilität schrittweise verbessern. Allerdings bleibe ein gewisser Druck auf dem operativen Gewinn bestehen.

Für 2026 erwartet Inficon einen Umsatz von 680 bis 720 Millionen Dollar, die EBIT-Marge soll zwischen 17 und 19 Prozent liegen. (awp/mc/ps)