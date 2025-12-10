IVF Hartmann-Chef Claus Martini geht nach zehn Jahren

Neuhausen am Rheinfall – Nach zehn Jahren an der Unternehmensspitze ist Claus Martini als CEO von IVF Hartmann zurückgetreten. Interimistisch wird Martin Walther als Delegierter des Verwaltungsrats per Anfang 2026 die operative Leitung übernehmen.

Der Abgang von Martini seit im gegenseitigen Einvernehmen erfolgt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Er wolle sich künftig auf strategische Aufgaben sowie Mandate in Verwaltungsräten konzentrieren. Der Verwaltungsrat spricht Martini in der Mitteilung seinen Dank für die Weiterentwicklung und erfolgreiche Positionierung der Gruppe aus. In seiner Amtszeit seien zentrale strategische Initiativen umgesetzt und die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt worden.

Die Suche nach einem Nachfolger wurde eingeleitet. Während einer Übergangsphase werde Martini dem Unternehmen in beratender Funktion zur Verfügung stehen. Die strategischen Prioritäten und operativen Schwerpunkte des Unternehmens blieben unverändert, heisst es weiter. (awp/mc/pg)