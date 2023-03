Jan-Paul Poldervaart wird Commercial Director von LeasePlan Schweiz

Zürich – LeasePlan Schweiz komplettiert sein Management-Team. Jan-Paul Poldervaart, ehemaliger Cluster Director International Business, wird neu als Commercial Director verantwortlich zeichnen.

Jan-Paul Poldervaart übernimmt dabei eine Schlüsselrolle. Er verstärkt als Commercial Director das Strategieteam rund um Niklas Zetterlund. Als ehemaliger Cluster Director International Business im Headquarter in Holland kennt der 55-jährige Holländer den Markt Schweiz bestens.

«Mit Jan-Paul haben wir einen sehr erfahrenen Fachexperten für unsere Commercial Abteilung und das Management Team gefunden. Neben Fachkompetenz bringt er auch wertvolle Marktkenntnisse aus dem Energie- und Automobilsektor sowie exzellente Sozial- und Führungskompetenzen mit ins Team», freut sich Niklas Zetterlund, Managing Director von LeasePlan Schweiz. Der gebürtige Schwede zeichnet seit April 2022 verantwortlich für das gesamte Unternehmen.

Elektromobilität: Grosses Potenzial für die Schweiz

LeasePlan fördert weiterhin die Umstellung der Fahrzeugflotten auf E-Mobilität. Zetterlund geht sogar einen Schritt weiter: «LeasePlan setzt sich für einen beschleunigten Umstieg auf Elektrofahrzeuge in der Schweiz ein. Die Daten aus unserem EV Readiness Index 2022 zeigen, dass die Schweiz diesbezüglich noch einen langen Weg vor sich hat. Um weitere Fortschritte in die gewünschte Richtung zu machen, ist die nationale Politik gefragt. Wir benötigen in der Schweiz eine flächendeckende Ladeinfrastruktur, damit das Fahren mit Elektroautos für alle Schweizerinnen und Schweizer zur Selbstverständlichkeit wird.»