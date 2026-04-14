Jasmin Aziz erhält den Empowering Women Award 2026

Zürich / Interlaken – Jasmin Aziz, CEO der VisilabGroup SA und Managing Director EssilorLuxottica Switzerland, ist an der diesjährigen League of Leading Ladies Conference von der Schweizer Business-Women-Plattform «Ladies Drive» und der Porsche Schweiz AG mit dem Empowering Women Award 2026 ausgezeichnet worden. Mit dieser Prämierung wird ihr aussergewöhnliches Engagement für die Stärkung von Frauen in internationalen Unternehmen und die konsequente Förderung weiblicher Talente gewürdigt.

Jasmin Aziz ist eine dynamische Führungspersönlichkeit mit über fünfzehn Jahren Leadership Erfahrung in Transformation, Markenstrategie und Organisationsentwicklung. Sie schafft Kulturen, in denen die Investition in Menschen kein Kostenfaktor, sondern ein strategischer Multiplikator ist. Ihre Karriere führte sie von Henkel – wo sie Positionen im Trade Marketing, Brand Management und als Sales Director bekleidete – zu The Estée Lauder Companies, wo sie 2022 als Country Manager Schweiz grosse, überwiegend weibliche Teams und mehrere Prestigemarken mit vollständiger G&V-Verantwortung leitete. Seit Mai 2025 ist sie CEO der VisilabGroup SA und Managing Director Optical Retail Schweiz bei EssilorLuxottica und führt mehr als 1’500 Mitarbeitende in der gesamten Schweiz mit den Retail Bannern Visilab, McOptic und KochOptik.

Die Jury – darunter Alexandra Lund (Serienunternehmerin, Consultant Family Offices), Ulrich Rotzinger (Leiter Wirtschaft Blick) und Sandra-Stella Triebl (Herausgeberin Ladies Drive Magazin) – war sich rasch einig: «Nachdem Jasmin Aziz bereits in ihrer Funktion bei The Estée Lauder Companies vor einigen Jahren von weit über 30 Kolleginnen nominiert wurde – und nun erneut, diesmal aus dem Umfeld von Visilab –, stand für uns schnell fest: Das, was Jasmin Aziz im Leadership und Topmanagement verkörpert, ist herausragend», argumentiert die Präsidentin der League of Leading Ladies, Sandra-Stella Triebl.

«Jasmin ist eine Leaderin, die die Unternehmen, denen sie vorsteht, nicht nur auf äusserst smarte Weise leitet, sondern auch mit sehr viel Feingefühl und einem Höchstmass an emotionaler Intelligenz. Damit gehört sie zur neuen Generation von CEOs, die mit Herz und Verstand führen. Und sie fördert Frauen aus tiefster Überzeugung – weil sie beobachtet, wie durch intelligentes Mentoring und den konsequenten Nachzug von Talenten bis in die Führungsetage auch junge Frauen ihr volles Potenzial entfalten und damit einen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens leisten können», so Jurymitglied Alexandra Lund in ihrer Laudatio.

Die League of Leading Ladies Conference wurde dieses Jahr zum dreizehnten Mal durchgeführt und bringt regelmässig internationale Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zusammen. Der Empowering Women Award wird seit 2022 in Kooperation mit der Porsche Schweiz AG verliehen und zeichnet Frauen aus, die den Wandel mit Haltung, Innovationskraft und Wirksamkeit aktiv gestalten und sich für andere Frauen sowie das Füllen der Pipeline einsetzen – nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie sich entschieden haben, es zu tun. (pd/mc/pg)