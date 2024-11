Johnny Herzog verstärkt Flux Mobility AG als Managing Director

Winterthur – Flux Mobility AG ernennt per 1. Januar 2025 Jonathan „Johnny“ Herzog als neuen Managing Director. Johnny Herzog bringt über 12 Jahre Erfahrung im Motorsport in verschiedenen Positionen im Vertrieb und Marketing mit und hat unter anderem für die renommierten Unternehmen Porsche und Sauber gearbeitet.

Seine Karriere begann er als Rennmechaniker im Motorsport, bevor er für Porsche in China und Sauber in Hinwil ZH tätig war. Zuletzt war er als Chief Commercial Officer der Sauber Group für den Vertrieb und das Marketing verantwortlich. In der neu geschaffenen Position wird er die Leitung des operativen Tagesgeschäfts vom Einkauf bis zum Verkauf übernehmen.

Duga Hoti, CEO und Mitgründer: „Wir freuen uns sehr, Johnny bei Flux willkommen zu heissen. Seine umfassende internationale Erfahrung im technischen sowie kommerziellen Bereich wird für uns von grossem Wert sein. Als Schlüsselmitglied wird er eine zentrale Rolle bei der Verwirklichung unserer Vision spielen. Seine nachgewiesene Erfolgsbilanz im Aufbau von Teams und der Prozessoptimierung wird Flux unterstützen, erstklassige Produkte und Services über die Schweiz hinaus anzubieten. Wir sind überzeugt, dass er unsere Basis weiterstärken und ausbauen wird, um die Anforderungen der neuen Unternehmensphase zu erfüllen.»

Johnny Herzog: „Es ist eine grosse Ehre und Freude für mich, Teil des Flux-Teams zu werden und die Zukunft der Mobilität mitzugestalten. Flux steht für Innovation, Qualität und Swissness – Werte, die mich geprägt haben und ich voll und ganz teile. Gemeinsam mit den talentierten Teams in Winterthur bin ich fest davon überzeugt, dass wir die Nutzfahrzeugindustrie nachhaltig transformieren und neue Massstäbe setzen werden.» (Flux/mc/hfu)

