Juice Technology gewinnt zum dritten Mal die Auszeichnung „Best Places to Work“

Cham – Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, erhält zum dritten Mal in Folge die Auszeichnung „Best Places to Work“.

Die Auszeichnung ist sehr begehrt, jedoch keineswegs selbstverständlich. „Herzlichen Glückwunsch an Juice Technology für den Aufbau eines Unternehmens, das sich auf das Engagement und die Leistung seiner Mitarbeitenden konzentriert“, sagt Maria Jimenez, Chief Nominations Officer der Business Intelligence Group, die den Preis verleiht. „Das vergangene Jahr war für viele Unternehmen eindeutig das schwierigste: Nun ist klar, dass dies ein grossartiger Ort zum Arbeiten ist und dass das Feedback der Mitarbeitenden nicht nur gehört, sondern auch umgesetzt wird. Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team.“

Wachstum trotz Pandemie

Die Herausforderungen im Jahr 2021 waren nicht minder gross als im Jahr zuvor. Trotz der COVID-19-Pandemie setzte die Juice-Gruppe ihr Wachstum fort. Das Unternehmen expandierte in die USA, nach China und innerhalb Europas. Auch personell ist das junge Technologieunternehmen gewachsen und zog deshalb Mitte 2021 in das neue Hauptquartier. Christoph Erni, CEO und Gründer der Juice Technology AG zeigt sich stolz: „War Juice vor Kurzem noch ein ambitioniertes Startup, so ist es heute bereits ein weltweit tätiges Jungunternehmen mit zahlreichen Niederlassungen und Tochtergesellschaften. Es ist klar, dass dieser Übergang auch jeden Mitarbeitenden vor enorme Herausforderungen stellte. Dass er dennoch gelungen ist, ist allein dem einzigartigen Team zu verdanken, das ihn mit grossem Einsatz und Flexibilität unterstützt hat. Ich weiss, dass genau dieser Wille, immer die Extra-Meile zu gehen, Juice ausmacht und ich danke jedem Einzelnen dafür. Ich bin stolz auf Euch alle.“

Die Auszeichnung basiert auf einer anonym durchgeführten Online-Umfrage unter der Belegschaft. Im Mittelpunkt stehen Themen wie die Identifikation mit dem Unternehmen, der eigene Arbeitsbereich oder das Verhältnis unter Kollegen und zwischen Mitarbeitenden und Vorgesetzten. (Juice Technology/mc/hfu)