JUICE ULTRA 2 battery in die Liste der förderfähigen DC-Charger aufgenommen

Bachenbülach – Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, freut sich über die Bekanntgabe der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur in Deutschland, den JUICE ULTRA 2 battery in die Liste der förderfähigen DC-Charger aufzunehmen. Unter den qualifizierten Schnellladestationen ist ausserdem der JUICE ULTRA 2 in den Versionen slim, large und hub.

Der JUICE ULTRA 2 battery kann direkt an herkömmliche Industriesteckdosen – wie CEE32, CEE63 oder CEE125 – angeschlossen werden, was eine superschnelle und kostengünstige Installation ermöglicht. Diese einfache Anbindung ohne Tiefbauarbeiten oder Netzausbau macht ihn geradezu ideal dafür geeignet, Unternehmen bei der effizienten Errichtung von Schnellladepunkten zu unterstützen.

Sinnvolle Nutzung der Fördermittel

Mit der neuen Fördermassnahme des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV), die weitere 150 Millionen Euro für die Errichtung gewerblicher Schnellladeinfrastruktur bereitstellt, können Unternehmen bis zu 40% der förderfähigen Kosten für den JUICE ULTRA 2 battery rückvergütet werden. Für Ladepunkte mit einer Leistung von mehr als 150 kW – wie dem JUICE ULTRA 2 battery – erhalten kleine und mittlere Unternehmen maximal 30.000 Euro und Grossunternehmen 15.000 Euro. Der JUICE ULTRA 2 battery kostet ab 199.000 Euro, womit der Förderbetrag voll ausgeschöpft wird. Gegenüber einem herkömmlichen DC-Lader ist der Gleichstrom-Schnelllader von Juice schon im ersten Jahr günstiger, da die Extrakosten für Installation und Stromspitzen entfallen.

Vorteile des JUICE ULTRA 2 battery

Der JUICE ULTRA 2 battery bietet gegenüber herkömmlichen Schnellladestationen ohne internen Batteriespeicher zahlreiche Vorteile, wie das netzschonende Schnellladen, die einfache Nutzung von Solarstrom und ganz besonders die aussergewöhnlich schnelle und einfache Installation.

Dank des internen Batteriespeichers ermöglicht der JUICE ULTRA 2 battery das Schnellladen, ohne Lastspitzen im Stromnetz zu verursachen. Der interne Akku wird kontinuierlich im Tagesverlauf geladen, sei es aus dem Netz oder von einer PV-Anlage. Da die Nutzung erneuerbarer Energien eine Voraussetzung für die Förderung ist, ist der Betrieb mit einer PV-Anlage besonders vorteilhaft, denn er erfordert keine zusätzlichen Installationen. Zudem spart das Gerät Zeit und Ressourcen, da es einfach aufgestellt und ohne aufwendige Installationsarbeiten direkt betrieben werden kann.

Förderung und Antragstellung

Die Antragstellung für die Förderung ist seit dem 03.06.2024 über den Projektträger Jülich möglich. Die Förderung erfolgt als Anteilsfinanzierung mit einer Förderquote von bis zu 40% für kleine und mittlere Unternehmen und 20% für Grossunternehmen. Die förderfähigen Ausgaben sind auf einen Höchstbetrag begrenzt und die Installation muss innerhalb von 18 Monaten nach Bewilligung abgeschlossen sein.

Der JUICE ULTRA 2 battery – die Fakten im Überblick:

DC-Schnellladen ohne Netzausbau: Der JUICE ULTRA 2 battery hat eine hohe Ladeleistung trotz niedriger Netzanschlussleistung und ermöglicht eine Schnellladung mit bis zu 210 kW. Der 233 kWh grosse Akku reicht für sechs Standard-Ladevorgänge in Serie und ist danach rasch wieder aufgeladen. Für doppelte Ladepower gibt es auch eine 466 kWh-Akku-Variante. Superschnelle Installation: Der JUICE ULTRA 2 battery kann ohne aufwändige bauliche Massnahmen direkt an eine gewöhnliche rote CEE-Industriesteckdose angeschlossen werden. Ein Anschluss über CEE63 oder CEE125 ermöglichen ein noch schnelleres Laden und um die 40 Standard-Ladevorgänge am Tag, was das Gerät auch für Schnelllade-Hubs an Fernverkehrsstrassen tauglich macht. Vermeidung von Lastspitzen: Durch die kontinuierliche Versorgung der Batterien mit Strom wird die Belastung des Netzes auf ein Minimum reduziert, was sich wiederum in deutlich geringeren Gebühren beim Netzbetreiber niederschlägt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein deutlich kosteneffizienterer Betrieb als mit konventionellen DC-Schnellladestationen. Dadurch ist der Mehrpreis des Akkus meist schon in weniger als einem Jahr amortisiert. Solargesteuertes Laden: Das clevere Energiemanagementsystem des JUICE ULTRA 2 battery ermöglicht das Speichern und Nutzen von Strom aus PV-Anlagen für das Laden von Elektrofahrzeugen ohne zusätzliche Installationen. Der produzierte Solarstrom wird zuerst für den Eigenverbrauch im Gebäude verwendet, bevor er zur Aufladung des JUICE ULTRA 2 battery genutzt wird. PV-Überschussladen war noch nie so einfach.

