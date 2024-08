Jungfraubahn ernennt Oliver Hammel zum neuen CEO

Interlaken – Die Jungfraubahn hat einen neuen CEO gefunden. Oliver Hammel wird im Juni 2025 den langjährigen Konzernchef Urs Kessler beerben, der vor einem Jahr seinen Rücktritt angekündigt hatte.

«Ich freue mich sehr, dass wir mit Oliver Hammel eine junge, dynamische und international erfahrene Persönlichkeit für diese Aufgabe gewinnen konnten», liess sich Heinz Karrer, Verwaltungsratspräsident der Jungfraubahn, in einer Mitteilung vom Donnerstagabend zitieren.

Der 41-jährige Hammel lebt mit seiner Frau und seiner 9-jährigen Tochter derzeit in Thailand und leitet beim Schweizer Vertriebsspezialist DKSH den Geschäftsbereich Technologie für die Märkte Thailand, Laos, Kambodscha und Myanmar. Zuvor hatte er den Technologiebereich für den Markt China mit Sitz in Shanghai geführt. Davor hatte er bereits für das Schweizer Unternehmen Erowa in China gearbeitet.

Damit kehrt der designierte Chef nun nach über zehnjähriger Tätigkeit im Ausland in sein Heimatland zurück. «In das gut etablierte Unternehmen werde ich einen Blick von aussen einbringen», sagt Hammel gemäss der Mitteilung.

Der abtretende Kessler ist seit 37 Jahren bei der Jungfraubahn tätig. Nach 15 Jahren sei die Zeit reif für einen Spitzenwechsel, hatte er vor einem Jahr mitgeteilt. Er wird nach der Übergabe im Juni 2025 in den Ruhestand treten. (awp/mc/ps)