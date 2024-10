Kantonsspital St.Gallen setzt auf Beleuchtung von Tulux

St.Gallen/Tuggen SZ – Das Kantonsspital St.Gallen hat bei seinem kürzlich eröffneten Haus 7 A auf Leuchtmittel des Schwyzer Unternehmens Tulux gesetzt. Die neue räumliche und lichttechnische Gestaltung soll sich positiv auf die Genesung von Patientinnen und Patienten auswirken.

Das Kantonsspital St.Gallen will sich mit dem kürzlich eröffneten Haus 7 A nicht nur mit einem prägnanten Gesicht präsentieren, sondern auch effiziente und kostengünstige Abläufe organisieren. Wie es in einer Mitteilung heisst, zielt die Gestaltung darauf ab, Patientinnen und Patienten im Genesungsprozess zu unterstützen und Mitarbeitenden eine effiziente und angenehme Arbeitsumwelt zu bieten. Dazu gehört auch die lichttechnische Gestaltung, bei der Leuchten des in Tuggen ansässigen Unternehmens Tulux zum Einsatz gekommen sind.

Durchgangsbereiche sind mit 4000 Metern LED-Lichtband ausgerüstet worden. Behandlungs- und Untersuchungsräume werden wie auch andere Arbeitsräume von Doppelwannenleuchten erhellt, deren 30×30 Zentimeter grosse Module sich ergänzen lassen. Für wohnliche Atmosphäre in Warte- und Aufenthaltsbereichen kam die Deckenlampe SPIN 2 zum Einsatz. Im Restaurantbereich leuchten an Pendeln befestigte Kugellampen. Für Korridore und Aufenthaltsräume wurde dabei warmes Licht, für Arbeitsräume und medizinische Bereiche neutralweisses 4000K-Licht eingesetzt.

„Die Zusammenarbeit mit Tulux an diesem Grossprojekt war ‚top». Professionell und speditiv», wird die Kooperation in der Mitteilung bewertet. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE/mc/ps)