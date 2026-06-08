Kardex erwartet 2026 tiefere EBIT-Marge wegen Wachstumsinvestitionen

Zürich – Kardex erwartet für das Geschäftsjahr 2026 eine EBIT-Marge von 8 bis 10 Prozent. Damit wird der Lagerlogistiker unter den mittelfristig erwarteten 10 bis 14 Prozent bleiben.

Grund dafür sind hohe Investitionen in die strategischen Wachstumsinitiativen und eine schwächere Entwicklung im margenstarken Segment Automated Products, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Im ersten Halbjahr 2026 werde der Betriebsgewinn auf der Stufe EBIT voraussichtlich nur rund 60 Prozent des Vorjahreswerts erreichen.

Gleichzeitig seien der Auftragseingang und der Nettoumsatz hinter den Erwartungen zurückgeblieben, hiess es weiter. Allerdings habe Automated Products seit März 2026 einen kontinuierlichen Anstieg des Auftragseingangs verzeichnet.

Insgesamt rechne das Unternehmen in 2026 mit einem Auftrags- und Umsatzwachstum von 15 bis 20 Prozent, hiess es weiter. Die Mittelfristziele, diese wurden bestätigt, sehen hier ein jährliches Umsatzwachstum von 10 bis 14 Prozent vor.

Kardex will zwischen 2029 und 2031 auf einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro kommen. Für das Geschäftsjahr 2025 hatte das Unternehmen einen Umsatz von 850 Millionen Euro und eine Marge von 11,9 Prozent ausgewiesen.

Man sei aber «voll zuversichtlich», die Finanzziele für den Zeitraum 2029 bis 2031 zu erreichen. Die Rückverlagerung von Produktionskapazitäten, der Arbeitskräftemangel und die fortschreitende Automatisierung blieben zentrale Wachstumstreiber der Branche. (awp/mc/ps)