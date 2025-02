Unternehmer ohne Lager? Warum das Geschäftsmodell der Zukunft weniger Quadratmeter braucht

Kriens – Lange Zeit galt ein eigenes Lager als unverzichtbare Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg. Vom kleinen Einzelhändler bis zum Grosskonzern – wer Waren oder Arbeitsmaterialien benötigte, schaffte Raum, um sie zu verstauen. Doch dieser Grundsatz gerät ins Wanken. In vielen Städten steigen die Gewerbemieten rasant, während sich Geschäftsmodelle durch Digitalisierung und neue Logistikkonzepte verändern. Warum teure Quadratmeter anmieten, wenn es Alternativen gibt?

Gerade für kleine und mittlere Unternehmen wird Platz immer mehr zum Luxusgut. Der klassische Büro- oder Gewerbemietvertrag bindet Kapital und nimmt Flexibilität. Wer sich langfristig auf grosse Flächen festlegt, geht finanzielle Risiken ein – und das in einer Zeit, in der Agilität ein entscheidender Erfolgsfaktor ist. Startups, Handwerksbetriebe und selbst etablierte Firmen denken zunehmend um: Sie setzen auf externe Lagerlösungen, die sich flexibel an ihren Bedarf anpassen lassen.

Doch wie sieht eine Welt aus, in der Unternehmer kein eigenes Lager mehr brauchen? Und welche Branchen profitieren besonders von diesem Wandel?

Wandel der Geschäftsmodelle: Warum Unternehmen sich vom eigenen Lager trennen

Die Digitalisierung hat in vielen Bereichen die Karten neu gemischt. E-Commerce-Unternehmen benötigen heute nicht mehr zwangsläufig riesige Lagerhallen – sie arbeiten mit flexiblen Logistikpartnern, die Waren direkt an Kunden versenden. Just-in-Time-Lieferungen ersetzen grosse Bestände, und smarte Algorithmen optimieren Lagerbewegungen so, dass kaum noch Leerflächen entstehen.

Dazu kommt eine grundlegende Veränderung in der Denkweise vieler Unternehmer: Fixkosten sollen so gering wie möglich gehalten werden. Warum langfristige Mietverträge unterschreiben, wenn sich der Bedarf innerhalb von Monaten ändern kann? Stattdessen gewinnen agile Modelle an Bedeutung, bei denen Flächen nur dann genutzt werden, wenn sie wirklich gebraucht werden.

Hier kommt Self-Storage ins Spiel. Was lange lediglich als Notlösung für Privatpersonen galt – etwa beim Umzug oder zur Aufbewahrung saisonaler Gegenstände – wird zunehmend zu einer praktischen Lösung für Unternehmen. Self-Storage in Basel bietet beispielsweise die Möglichkeit, flexibel Lagerfläche zu mieten, ohne sich langfristig zu binden. Die Skalierbarkeit solcher Lösungen hilft besonders jungen Unternehmen, ihre Fixkosten gering zu halten und gleichzeitig auf Wachstum vorbereitet zu sein.

Self-Storage als Lösung: Flexibel, skalierbar, effizient

Wer heute unternehmerisch denkt, kommt um eine zentrale Frage nicht herum: Wie lassen sich Fixkosten senken, ohne an Effizienz einzubüssen? Gerade bei der Lagerhaltung zeigt sich, dass klassische Strukturen oft mehr kosten, als sie einbringen. Grosse, langfristig gemietete Flächen stehen in vielen Unternehmen über weite Strecken leer oder werden ineffizient genutzt. Die Alternative? Eine Lagerlösung, die sich dem tatsächlichen Bedarf anpasst.

Self-Storage bietet genau diese Flexibilität. Selbstständige, Privatpersonen und Unternehmen können genau so viel Platz mieten, wie sie in einem bestimmten Zeitraum benötigen – und das ohne langfristige Bindung. Saisonale Schwankungen lassen sich problemlos abfedern, kurzfristige Kapazitätsengpässe werden ohne hohe Investitionen überbrückt. Zudem fällt die Verwaltung eigener Lagerflächen weg, was personelle Ressourcen freisetzt.

Auch Sicherheitsaspekte spielen eine Rolle. Moderne Self-Storage-Lösungen bieten oft besseren Schutz als eigene Lagerräume. Zugangskontrollen, Videoüberwachung und professionelle Klimatisierung sind Standard. Besonders in urbanen Räumen, wo Diebstahl oder Witterungseinflüsse ein Risiko darstellen können, ist das ein entscheidender Vorteil.

Nachhaltigkeit und Ressourcenmanagement: Weniger Platz, mehr Effizienz

Ein Nebeneffekt dieses Trends ist, dass er auch aus ökologischer Sicht Vorteile bietet. Wer Lagerkapazitäten teilt, nutzt Ressourcen effizienter. Anstatt dass viele Unternehmen einzelne, oft halbleere Flächen unterhalten, sorgt das flexible Modell dafür, dass vorhandener Raum besser ausgelastet wird.

Das passt in eine Zeit, in der Nachhaltigkeit nicht nur ein ethischer Anspruch, sondern zunehmend ein wirtschaftlicher Faktor ist. Unternehmen, die ressourcenschonend agieren, sparen nicht nur Kosten, sondern können dies auch als Wettbewerbsvorteil nutzen. Weniger Platz bedeutet auch weniger Energieverbrauch – sei es für Beleuchtung, Heizung oder Kühlung. Zudem lassen sich durch optimierte Lagerstrukturen Transportwege verkürzen, was CO₂-Emissionen reduziert.

Ein weiterer Aspekt ist die Anpassungsfähigkeit an veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Unternehmen, die heute noch wachsen, könnten sich morgen bereits verkleinern müssen – oder umgekehrt. Eine flexible Lagerlösung ermöglicht diese Beweglichkeit ohne den Ballast langfristiger Mietverträge oder leerstehender Flächen.

Fazit: Ein Paradigmenwechsel in der Unternehmensführung

Das klassische Bild eines Unternehmens, das über eigene Lagerräume verfügt, verliert immer mehr an Bedeutung. Moderne Geschäftsmodelle setzen auf Beweglichkeit, Kostenkontrolle und Ressourcenschonung. Die Möglichkeit, Lagerflächen flexibel zu mieten, wird in diesem Kontext zu einer Schlüsselstrategie.

Was bedeutet das für die Zukunft? Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der Bedarf an langfristig gemieteten Gewerbeflächen weiter sinken. Unternehmen werden zunehmend auf intelligente, adaptive Lösungen setzen, um wirtschaftliche Risiken zu minimieren und ihre Prozesse schlank zu halten.

Self-Storage ist dabei eine pragmatische Alternative – es ist ein Ausdruck eines Wandels hin zu einer neuen unternehmerischen Denkweise. Eine, die auf Flexibilität statt Fixkosten setzt. Auf Effizienz statt Verschwendung. Und auf Anpassungsfähigkeit in einer Welt, die sich ständig verändert. (bly/mc/hfu)