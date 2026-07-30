Kardex mit starkem Auftragseingang aber tieferer Profitabilität

Zürich – Kardex hat im ersten Halbjahr 2026 einen deutlichen Anstieg beim Auftragseingang verzeichnet. Die Profitabilität ging infolge einer Schwächephase im Segment Automated Products (Kardex Remstar) stark zurück. Der Auftragseingang stieg um 26 Prozent auf 571,5 Millionen Euro, der Umsatz legte um 6 Prozent auf 440,5 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Das Segment Automated Products (Kardex Remstar) litt unter einer schwachen Auftragslage zu Jahresbeginn, Verzögerungen bei grösseren Projekten sowie Unterauslastung der Produktionskapazitäten, was den EBIT der Gruppe, wie Juni in einer Gewinnwarnung angekündigt, um 38 Prozent auf 30,1 Millionen Euro drückte und einer EBIT-Marge von 6,8 Prozent entspricht. Das Segment Standardized Systems hingegen wuchs dynamisch: Der Umsatz stieg um 43 Prozent auf 189,7 Millionen Euro, getrieben vor allem von Kardex AS Solutions.

Im Vergleich mit den Analystenerwartungen fielen die Zahlen insgesamt leicht positiv aus – Auftragseingang, Gesamtumsatz, EBIT und Reingewinn lagen alle über oder nahe am Konsens; einzig der Umsatz von Kardex Remstar verfehlte die Erwartungen und lag nahe am unteren Ende der Bandbreite. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Kardex ein Umsatz- und Auftragswachstum von 15 bis 20 Prozent sowie eine EBIT-Marge von 8 bis 10 Prozent, und bestätigt das mittelfristige Umsatzziel von 1,5 Milliarden Euro für 2029 bis 2031 mit einer EBIT-Marge von 10 bis 14 Prozent. (awp/mc/ps)