KENDRIS nimmt zahlreiche Beförderungen vor

Biopharma-Unternehmen Ascendis Pharma neu in der Schweiz

Zürich – Mit der soeben erhaltenen Swissmedic-Zulassung erreicht Ascendis Pharma Schweiz einen wichtigen Meilenstein. «Wir freuen uns sehr über die Zulassung der ersten Parathormontherapie für erwachsene Patientinnen und Patienten mit chronischem Hypoparathyreoidismus», sagt die Geschäftsführerin von Ascendis Pharma Schweiz, Dr. Bettina Nauli. «Diese Zulassung bestätigt unser Engagement, wissenschaftsgetrieben Lösungen für den erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf […]