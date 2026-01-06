moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

KENDRIS nimmt zahlreiche Beförderungen vor
Verena Muringaseril, Bojana Milinkovic, Eduarda Fernandes, Lara Bollinger, von links nach rechts (Bild: Kendris, Moneycab)
Von moneycab

Zürich – Das internationale Beratungs- und Treuhandunternehmen KENDRIS stärkt das Leitungsteam und startet mit mehreren Beförderungen ins neue Jahr: Vier ausgewiesene Expertinnen erhalten per 1. Januar den Titel «Director».

  • Lara Bolliger, dipl. Treuhandexpertin, ist seit 2019 Teil des nationalen Treuhandteams. Sie verfügt über breite Erfahrung im Rechnungswesen sowie in der Lohn- und Finanzbuchhaltung für nationale und internationale Kundschaft. Zuvor war sie Teil des internationalen Treuhandteams von KENDRIS.
  • Eduarda Fernandes, BSc in Business Administration FH, begleitet als Mandatsleiterin im internationalen Treuhand die Kundinnen und Kunden durch alle Phasen des Unternehmenslebenszyklus – von der Gründung bis zur Umstrukturierung. Sie verfügt über fundierte Treuhand- und Rechnungswesen-Expertise.
  • Bojana Milinkovic, BSc BA, TEP / Dip (ITM), ist seit über zehn Jahren in verschiedenen Funktionen bei KENDRIS tätig. Sie leitet heute ein Team im internationalen Treuhand und betreut Trusts, Offshore-Gesellschaften und Stiftungen für vermögende Privatpersonen und Familien weltweit. Milinkovic ist STEP-Vollmitglied (Society of Trust and Estate Practitioners).
  • Verena Muringaseril, dipl. Steuerexpertin und Steuerberaterin, verfügt über langjährige Erfahrung in Unternehmensbesteuerung, Restrukturierung und Steuerstrategie. Nach ihrer Karriere im Business Tax Advisory Services einer «Big 4»-Gesellschaft in Deutschland verstärkt sie seit 2019 das KENDRIS Steuerteam und bringt umfassendes Wissen im internationalen Steuerrecht ein.

Weitere Beförderungen

  • Ebenfalls per 1. Januar wurden Pierre Glamiche und Konstantinos Mavrokordatos zu Senior Managers befördert.
  • Sieben Mitarbeitende stiegen in die Position Manager auf, und sechs Mitarbeitende in jene des Senior Consultant.

KENDRIS beschäftigt insgesamt rund 210 Mitarbeitende. (KERNDRIS/mc/ps)

