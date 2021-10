KI-Spezialist Yokoy sammelt 26 Mio. USD für Expansion in neue Märkte ein

Über Yokoy

Yokoy wurde 2019 in der Schweiz von erfahrenen Geschäftsleuten und Wissenschaftlern gegründet. Das FinTech ist die führende All-in-One-Plattform, das eine KI-basierte, vollständigeAusgabenmanagement-Suite für mittelständische und große Unternehmen bietet. Durch die Kombination von Automatisierung, API-Integrationen und maschinellem Lernen, eigens in Yokoys hochmodernem Forschungslabor entwickelt, bietet das Unternehmen Spesenmanagement, Verwaltung von Lieferantenrechnungen und Firmenkreditkarten in einem einzigen intuitiven Tool. Dies wird durch modernste Sicherheit und Stabilität ergänzt. Yokoy hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt der Unternehmensausgaben endlich von den veralteten Prozessen zu befreien, die sie seit Jahrzehnten bremsen. Das Unternehmen wird von führenden Investoren unterstützt, darunter Left Lane Capital mit Sitz in New York und der prominente europäische Investor Balderton Capital. Mehr zu Yokoy: https://www.yokoy.ai