KKL Luzern: Amadeus Live – Tickets zu gewinnen

Luzern – Erleben Sie ein cineastisches und musikalisches Gesamtkunstwerk: Wenn Miloš Formans Oscar-prämierter Film über das Leben Mozarts auf der grossen Leinwand erstrahlt, entfalten das 21st Century Orchestra und Chorus unter der Leitung von Ludwig Wicki Mozarts meisterhafte Kompositionen in überwältigender Klangfülle. Die einzigartige Verbindung aus Filmkunst und Live-Musik lässt das Genie Wolfgang Amadeus Mozart auf eindrucksvolle Weise neu erleben und macht den Konzertabend zu einem unvergesslichen Erlebnis für Film- und Klassikliebhaber.

«Amadeus» aus dem Jahr 1984 basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück von Peter Shaffer und erzählt die packende Geschichte des genialen, aber exzentrischen Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart aus der Perspektive seines Rivalen Antonio Salieri. Der ehrgeizige Hofkomponist erkennt Mozarts göttliches Talent und setzt alles daran, dessen Aufstieg zu sabotieren. In einem Strudel aus Neid, Intrigen und Musik entfaltet sich ein fesselndes Drama über Talent, Ehrgeiz und Vergänglichkeit.

Das mit acht Oscars ausgezeichnete Meisterwerk, darunter «Bester Film» und «Beste Regie», begeisterte Zuschauer weltweit und gilt als einer der bedeutendsten Musikfilme aller Zeiten. Es zeigt Mozarts ungestüme Persönlichkeit, seine triumphalen Erfolge und seinen tragischen Niedergang – eingebettet in eine opulente Inszenierung und untermalt von seiner unsterblichen Musik. Die im Konzert gezeigte «Director’s Cut»-Version von 2002 erweitert das Filmerlebnis um zusätzliche Szenen und bietet noch tiefere Einblicke in Mozarts Leben.

Auszüge aus berühmten Werken wie «Die Zauberflöte» oder das «Requiem» erklingen in voller orchestraler Pracht, Film und Musik verschmelzen so zu einem unvergesslichen Gesamterlebnis, das unter die Haut geht.

Moneycab verlost 2×2 Tickets für das Konzert vom Samstag, 31.01.2026, 19.30 Uhr



Schreiben Sei uns ein e-Mail mit Ihrer Adresse, an welches wir im Fall des Gewinnes die Tickets zustellen können, an unsere Adresse [email protected] , Stichwort «Amadeus».

Ihre Adressdaten werden nach der Verlosung sofort wieder gelöscht und zu keinem anderen Zweck verwendet.

KKL Luzern, Konzertsaal

Samstag, 31. Januar 2026, 19.30 Uhr

Sonntag, 1. Februar 2026, 14.00 Uhr

21st Century Orchestra & Chorus

Ludwig Wicki – Leitung

