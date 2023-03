Kommission will Rückverkauf von 25 Leopard-Panzern ermöglichen

Sicherheitspolitische Kommission will Weitergabe von Schweizer Waffen erleichtern

In der Schweiz hergestellte Waffen sollen unter gewissen Umständen von anderen Ländern an kriegsführende Staaten weitergegeben werden dürfen. Das fordert die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats (SIK-N) vor allem mit Blick auf den Krieg in der Ukraine.