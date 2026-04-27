Schweizer Planungs- und Baubranche setzt 2026 auf Kostensteuerung, klare Mandate und bessere Koordination

Zürich – In der Schweizer Planungs- und Baubranche verschiebt sich der Blick auf Produktivität: Weg von «mehr Ressourcen», hin zu mehr Steuerbarkeit. Die Revizto Market Survey 2026 zeigt, dass die Schweiz in Sachen «Budget- und Kostenkontrolle» unter den befragten Ländern am schlechtesten abschneidet (17% Schweiz vs. 13% global) und somit die grössten Budgetabweichungen im globalen Vergleich verzeichnet.

Das übergeordnete Signal: Kontrolle ist das neue Wachstum. Steigende Projektkomplexität und ein spürbarer Koordinationsdruck machen Transparenz, Standards und verbindliche Prozesse zum entscheidenden Hebel – insbesondere dort, wo Kostenabweichungen und Rework die Margen belasten.

Schweiz: Steuerbarkeit statt «Tool-Debatte»

Ein zentrales Schweizer Muster betrifft die Digitalisierung: Nicht Widerstände in den Teams bremsen primär, sondern fehlende Verbindlichkeit. Als Hemmnis bei der Einführung neuer Technologien nennen Schweizer Befragte überdurchschnittlich häufig das Fehlen klarer Policies oder Mandate (31% Schweiz vs. 27% global). Gleichzeitig liegt der Widerstand der Mitarbeiter:innen in der Schweiz unter dem globalen Wert (20% vs. 24%).

Budgetabweichungen bleiben verbreitet – Koordination wird zum Business Case

Trotz leichter Verschiebungen in den Overrun-Bändern bleiben Kostenabweichungen ein Branchenstandard: In der Schweiz berichten 48% der Befragten von durchschnittlichen Budgetüberschreitungen von 6–10%, weitere 42% liegen bei 11–20%; nur 3% verzeichnen eine minimale Kostenabweichung von maximal 5% (vs. 8% global).

Parallel zeigt sich beim Thema Rework eine klare Interpretation: Schweizer Teilnehmende nennen schlechte Kommunikation/Koordination häufiger als Ursache (44% vs. 41% global) und führen Rework seltener auf reine Bauausführungsfehler zurück (24% vs. 33% global). Das deutet darauf hin, dass Rework zunehmend als steuerbares Prozess- und Kollaborationsproblem verstanden wird.

Marcel Wyss von Hälg Group für Gebäudetechnik und integrales Facility Management, bringt es auf den Punkt: «Die Ergebnisse des Revizto-Berichts 2026 bestätigen, was wir in der täglichen Praxis erleben: Planungsqualität ist der entscheidende Hebel. Effizientes Bauen beginnt mit einer korrekten und vollständigen Planung. Je besser die Planung abgeschlossen ist, desto reibungsloser können Bau und Vorfertigung umgesetzt werden. Eine hohe Planungsqualität reduziert Fehler, senkt Kosten und eröffnet neue Chancen für innovative Fertigungs- und Bauprozesse.»

CIO-Perspektive Schweiz: Governance, Lizenzkosten und KI-Realismus

Auch auf CIO-Ebene wird «Kontrolle» zur Leitwährung: Sorgen um Datenhoheit sind insgesamt hoch, fallen in der Schweiz jedoch häufiger moderater aus (z. B. «very concerned» 10% vs. 24% global; «slightly concerned» 44% vs. 32% global).

Beim Software-Kostenbild bleibt die Lizenzinflation relevant – auch wenn die Schweiz geringere Steigerungen meldet (51% vs. 66% global).

Und bei KI wird der Pragmatismus besonders sichtbar: Schweizer CIOs nennen überdurchschnittlich oft «no clear use case» als grösstes Hindernis, KI einzusetzen (20% vs. 11% global).

«Die Zahlen zeigen klar: Wer 2026 wachsen will, muss zuerst Steuerbarkeit schaffen – über saubere Governance, transparente Zusammenarbeit und klare Standards. In der Schweiz ist weniger die Akzeptanz das Problem, sondern die Verbindlichkeit. Wenn Mandate und Prozesse stehen, wird Koordination messbar – und die Kosten werden wieder planbarer», sagt Arman Gukasyan, CEO von Revizto. (mc/pg)

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