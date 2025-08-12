smartconext und LUUCY schliessen strategische Partnerschaft für mehr Tempo im Bauprozess

Rotkreuz – Zwei innovative Technologieunternehmen der Baubranche bündeln ihre Kompetenzen: Die smartconext AG und die LUUCY AG gehen eine strategische Partnerschaft ein. Ab sofort profitieren LUUCY-Nutzer von einem direkten, nahtlos integrierten Zugriff auf aktuelle Bauprojektinformationen – eingebettet in die digitale 3D-Standortanalyse.

smartconext bietet webbasierte oder vollintegrierte Lösungen zur digitalen Auftragsakquise für Handwerksbetriebe, Bauunternehmer, Hersteller und Händler. Mit intelligent gefilterten Bauprojektinformationen – von Baugesuchen über Submissionen bis hin zu Entscheiderdaten – unterstützt smartconext, als Marktführer KI-basierter Projektinformationen, den Vertrieb und die strategische Marktbearbeitung von Anfang an.

LUUCY ermöglicht Planern, Investoren, Architekturbüros und Behörden eine intuitive 3D-Visualisierung und datenbasierte Standortentwicklung in Echtzeit. Die Plattform bietet einen umfassenden digitalen Zwilling der Schweiz und vereint georeferenzierte Planungsgrundlagen mit leistungsfähigen Analyse-Tools für Machbarkeitsstudien, Potenzialabschätzungen und Entwicklungsstrategien.

Durch die Integration von smartconext-Daten in die LUUCY-Plattform entstehen neue Synergien für die Akteure der Bauwirtschaft: Informationen werden frühzeitiger verfügbar, Zusammenhänge klarer, Entscheidungen fundierter.

„Unsere Vision ist es, Bauinformationen dort verfügbar zu machen, wo sie echten Mehrwert stiften – frühzeitig, präzise und integriert in bestehende Prozesse. Mit LUUCY haben wir einen Partner gefunden, der wie wir für Innovation und digitale Exzellenz in der Bauwirtschaft steht“, sagt Dominik Mahn, Gründer und CEO von smartconext.

Auch Reto von Ballmoos, CEO der LUUCY AG, unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit: „Dank der Integration von smartconext-Daten können unsere Nutzer bereits in der Konzept- und Studienphase auf wichtige Marktinformationen zugreifen. Das beschleunigt nicht nur den Prozess, sondern verbessert auch die Qualität der Entscheidungen – ein echter Mehrwert für unsere Kunden.“

Das gemeinsame Ziel: mehr Effizienz, Transparenz und Geschwindigkeit im gesamten Bauprozess. (smartcontext/mc/hfu)